Rivola, CEO de Aprilia, sobre la lesión de Martín: "No sé si una persona normal se recuperaría en un año de lo que le pasó"

Con la temporada 2025 ya más que cerrada, en Aprilia hacen balance positivo de un año que arrancó complicado con las lesiones de Jorge Martín y su posterior desencuentro, pero que terminó con buenas sensaciones y Marco Bezzecchi alcanzando el podio de la general tras los hermanos Márquez.

La complicada situación de Jorge Martín marcó el inicio de la campaña para la casa de Noale. El piloto madrileño llegaba como flamante campeón del mundo de 2024 pero una caída en los primeros test de pretemporada le dejó fuera de juego en los GP iniciales. Su vuelta en el GP de Qatar no fue mucho mejor y volvió a irse al suelo con graves consecuencias: pneumotorax y varias costillas rotas. "Estaba muy preocupado por su físico: no sé si una persona normal se recuperaría en un año de lo que le pasó, y mucho menos alguien que corre en moto", ha afirmado el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Tras el accidente en Qatar, el piloto madrileño planteó una posible salida del equipo haciendo valer una cláusula de su contrato, e incluso se llegó a hablar de un posible fichaje por Honda, aunque la mediación del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, calmó las aguas destensando la situación. Para Aprilia, según Rivola, ese asunto es un caso cerrado y toca mirar a 2026. "La Honda y el tema legal, son consecuencias: entiendo perfectamente que en el hospital, con un pulmón perforado, puedas tener señales que te invitan a no continuar. Ahora hay que guiarle para que tenga paciencia: primero debe apuntar al top 15, luego al top 10, luego al top 5...", comentó el italiano.

Mientras se trabaja en la recuperación total de Jorge Martín, la escudería se centra en los objetivos de 2026, que no son otros que pelear por las victorias. "No podemos ocultar nuestras esperanzas en 2026. Es bueno para el crecimiento de la empresa. Debemos aspirar a ganar todos los GP. Sabemos que si trabajamos duro, podemos ganar", afirmó Rivola, que espera que Aprilia pueda ser la alternativa al dominio de Ducati. "Nuestro punto culminante, por desgracia, coincidió con la ausencia de Marc Márquez, pero hemos sido rápidos en las últimas carreras: vencerlo es el gran reto, esperamos ser quienes lo alcancemos", comentó el mandatario italiano, para quien "la rivalidad con Ducati es apasionante".

Para alcanzar ese objetivo, la gran baza de Aprilia es el italiano Marco Bezzecchi. "Confío en que Marco puede luchar por el Campeonato Mundial, y él confía en que Aprilia puede permitírselo. Hay una conexión natural con Marco", aseguró Rivola.

Prioridad: Trackhouse

Otro de los temas que han rondado sobre Aprilia en este 2025 es la posible incorporación del VR46 de Valentino Rossi. Algunos rumores apuntan a que el equipo del #46 podría romper su vinculación con Ducati y pasar a ser satélite de Noale, aunque para Rivola, por el momento, la situación está bien como está. "Sería solo una sugerencia pensar en la VR46 de Valentino con Aprilia, pero la prioridad es continuar con Trackhouse: tengo una buena relación con Davide Brivio y estoy contento con ellos y con Raúl Fernández", indicó.

Por otra parte descartó también otro de los rumores: la llegada de Pecco Bagnaia. "Creo que Pecco tiene todo lo necesario para reconstruirse en Ducati: no tiene que demostrar su velocidad a nadie, solo necesita recuperar algo de confianza", zanjó al respecto.