Se retrasa un día la operación de Jorge Martín en Barcelona

Aprilia ha informado que Jorge Martín será operado finalmente este martes 30 de septiembre en el Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona de la lesión de clavícula que sufrió a raíz de una caída en la sprint del Gran Premio de Japón. El cambio de planes, ya que estaba previsto que pasara hoy lunes por el quirófano, se debe a la inflamación de la zona dañada.

'Martinator', que acaba de pasarle el téstigo de campeón del mundo a Marc Márquez, perdió el control de su moto en la carrera corta del sábado en Motegi, se tocó con su compañero Marco Bezzecchi, que también se fue al suelo, y tras las pruebas radiológicas a las que se sometió en el hospital nipón, fue diagnosticado de una fractura de clavícula derecha con desplazamiento.

El piloto de San Sebastián de los Reyes ha vivido un auténtico calvario de lesiones esta temporada, en la que ha lucido el número 1 de campeón en el chasis de su Aprilia, abonando así la teoría sobre la 'maldición' del 1 en MotoGP.

Nada más comenzar la pretemporada sufrió una doble fractura en la mano derecha y en el pie izquierdo y cuando ya se disponía a comenzar el curso en Tailandia se cayó entrenando, lo que le costó una triple fractura en la mano izquierda. En su primer intento de reaparición en el Gran Premio de Qatar, volvió a irse al suelo con el pronóstico más duro, once costillas rotas y un neumotórax. Y ahora que por fín empezaba a coger el tono a lomos de la Aprilia, se ha roto la clavícula derecha.

Martín regresó el domingo a Barcelona para ser intervenido por el doctor Xavier Mir en el Hospital Universitario Dexeus, mientras en Motegi Marc Márquez se erigía en su sucesor como campeón de MotoGP. A pesar de su situación, el piloto madrileño quiso felicitar al de Cervera con un post en sus redes sociales.

"Chapeau'. ¡Sin palabras! Enhorabuena campeón", escribió, ilustrando su mensaje con varias fotografías de ambos compitiendo en pista el pasado año.