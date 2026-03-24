El retorno de Jorge Martín, inspirado por Marc Márquez: "Estuvo dispuesto a ayudarme"

La vida vuelve a sonreír a Jorge Martín. El madrileño parecía estar maldito tras llevarse el mundial de MotoGP en 2024. 'Martinator' encadenó en 2025 varias lesiones que le impidieron acumular kilómetros sobre la RS-GP y que lo llevaron a atravesar su peor momento en la categoría reina tras su debut en la temporada 2021 con el Pramac Racing... y eso que aquella temporada sufrió uno de los accidentes más duros de la historia del campeonato en Portimao. Pero lo cierto es que, como si de un 'Ave Fénix' se tratase, el madrileño logró subirse al podio de la carrera al Sprint en Brasil y también en la carrera larga del domingo.

La temporada 2025 no fue nada fácil para el piloto de San Sebastián de los Reyes. Se lesionó dos veces durante la pretemporada, algo que le impidió iniciar con buen pie el curso en el que debía lucir el '1' en su carenado. Regresó a la competición en Qatar y sufrió una terrorífica caída que se tradujo en once costillas fisuradas y un neumotórax. Meses más tarde, en el Gran Premio de Japón, Martín se fue al suelo en la carrera al Sprint y se rompió la clavícula despidiéndose prácticamente de un curso para olvidar.

Después de tanto sufrimiento, 'Martinator' comenzó la temporada en Tailandia con buen pie, quedándose a las puertas del podio y demostrando que poco a poco se va sintiendo mejor físicamente (pese a haber tenido que pasar por quirófano de nuevo en invierno y perderse los test en Malasia) y también se siente en mejor sintonía con la Aprilia. De hecho, tanto es así que regresó al podio en Brasil por primera vez desde el GP Solidario de 2024, en el que se proclamó campeón, 490 días después.

Un regreso a lo más alto que no ha sido casualidad. Sino fruto del trabajo duro y la constancia. "Desde Valencia, mis últimas dos operaciones, llevo cuatro o cinco meses con el candado puesto, no fallo ningún día: comida, entrenamiento, entrenamiento mental y al final es la suma de todo. Todo tiene su recompensa y estamos aquí, donde nos merecemos. Esto es la consecuencia de trabajar cada día, 24 horas pensando en una cosa que es volver a rendir. Y lo estamos haciendo”, expresó en DAZN el madrileño.

Un regreso que muchos se han atrevido a comparar al de Marc Márquez el pasado curso, quien tras una larga travesía por el desierto de las lesiones (y las horas bajas de Honda) conquistó el campeonato en 2025, seis años después. De hecho, el propio Martín aseguró que llamó al '93' tras su lesión en Japón para pedirle consejo para afrontar la lesión y el nueve veces campeón no dudó en prestarle darle el contacto para operarse con los mismos doctores que le estuvieron ayudando por última vez y tratar de mejorar su físico por otra vía.

La alegría del '93' por 'Martinator'

De hecho, el mismo Márquez quiso reconocer el buen hacer de 'Martinator' en Brasil. El catalán sabe lo duro que es volver al podio tras tanto tiempo de calvario. "Estoy muy contento por Jorge. Sobre todo porque sé lo que es estar ahí. Salir de una lesión y entrar en otra, y el año pasado fue muy duro para él", dijo Márquez.

Y tras el podio, Martín también quiso dar las gracias al de Cervera. "Es un animal, sé que quiere ganarlo todo, pero, sinceramente, en el lado personal, cuando decidí llamarlo, que no fue fácil para mí porque entre pilotos no es tan fácil, fue en el peor momento de mi vida y estuvo dispuesto a ayudarme", expresó 'Martinator' en el Autódromo Ayrton Senna.