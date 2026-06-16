De la retirada al reencuentro: Cal Crutchlow regresa a Brno, donde hizo historia

Cal Crutchlow se ha convertido en las últimas semanas en uno de los pilotos que más atención han acaparado en la parrilla de MotoGP. El británico, retirado como piloto permanente en 2020, volvió a la parrilla para el GP de Italia, como sustituto de Johann Zarco en el LCR de Honda. Su regreso generó una gran expectación entre los más nostálgicos, y ahora, el dorsal '35' se enfrenta a un nuevo fin de semana en un trazado que le trae muy buenos recuerdos.

Tras retirarse el año de la pandemia, cuando competía para el equipo de Lucio Cecchinello, el piloto de Coventry pasó a formar parte del equipo de pruebas de Yamaha. La última carrera que disputó fue en Japón en 2023, por lo que llevaba cerca de tres años sin competir. Por eso su regreso ha sido toda una sensación.

Crutchlow celebra su victoria en Brno / FILIP SINGER / EFE

Fue tras la cita en Balaton Park (Hungría) cuando se hizo oficial que disputará también las citas en Brno y Assen, mientras Zarco se recupera de las lesiones que sufrió tras su grave caída en la curva 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya, un mes atrás.

Precisamente a Assen le guarda un cariño especial. En 2016, diez años atrás, logró su primera victoria en la categoría reina. Era su sexta temporada en ella, el segundo curso bajo el paraguas del equipo satélite de Honda.

El piloto británico se llevó9 este triunfo en condiciones de pista mixta, imponiéndose a nada más y nada menos que Valentino Rossi y Marc Márquez, respectivamente (ambos en el ránking de pilotos con más victorias allí). Fue una victoria digna de los libros de historia, puesto que fue el primero de su nacionalidad en ganar un Gran Premio de la categoría reina en 35 años. El último había sido Barry Sheene en Suecia en 1981.

El piloto británico dejó a Rossi seis segundos por detrás. Precisamente, el italiano protagonizó una épica remontada desde la 12ª plaza. Márquez, quien salió con las dos gomas más blandas, pudo lograr el noveno podio en once citas que se habían disputado desde entonces. Sin duda, una pista con buenas sensaciones para un Crutchlow que vive su segunda juventud.