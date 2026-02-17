Repsol sorprende a Óscar Casas con la Honda CBR 125 R que usó en 'Ídolos', la película inspirada en MotoGP

Óscar Casas se ha convertido en uno de los actores de moda de nuestro país gracias papeles en varias producciones cinematográficas, siguiendo la estela de su hermano, Mario, otro de los iconos del multimedia español.

Uno de los últimos éxitos con el joven actor como protagonista es 'Ídolos', una historia en la que también participa la cantante Ana Mena, en la que su personaje vive por y para llegar a MotoGP, aunque tiene que lidiar con los inconvenientes de una vida normal en la que trabaja de repartidor de comida a domicilio.

Cartel promocional de la película 'Ídolos'. / ·

Para llegar a tiempo a los pedidos con una Honda CBR 125 R que además está 'vestida' con los colores icónicos del equipo Repsol Honda. Ahora, después del estreno de la película, la empresa multienergética ha decidido sorprender Casas con un auténtico 'regalazo': una réplica de la moto que usa en el filme.

Además, la ha recibido "pillando al actor desprevenido", durante una entrevista creada especialmente para sorprenderlo. Tras un par de preguntas, el equipo de Repsol interrumpía la charla para llevarle una gran caja sellada con la moto dentro.

"¡La moto del personaje!", comenta al verla por primera vez en el plató y a la expectativa de saber hacia donde iba todo. Hace tan solo unos días, en la promoción de la película, el actor revelaba que la marca le había prometido que le regalaría la moto, pero que todavía nadie le había dicho nada.

"Es coña", dice Casas al ver hacia donde iba encaminándose la escena. Sin embargo, comentaba que su madre le había dicho que no le dejaría usarla en caso de cumplirse la promesa, aunque ahora aseguraba que la pensaba convencer para que le dejara usarla: "Es el mejor regalo que me han hecho en mi vida", reconocía todavía ojiplático.

Aunque no pudo ser la moto original usada para la grabación, ya que esta se sorteó entre los aficionados de Box Repsol, el equipo no quiso perder la ocasión de hacerle este detalle "viendo el interés que tenía por 'su moto'", señalan.

Su aparición en la gran pantalla es un nuevo hito para un equipo que lleva muchos años haciendo historia en el Mundial de Motociclismo, con algunos de los grandes pilotos de siempre vistiendo los colores de Repsol Honda, como Sete Gibernau, Dani Pedrosa o Marc Márquez.