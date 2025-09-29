¿Renunciará Marc Márquez al número 1 en 2026? El campeón lo tiene claro

Hasta 2019, Marc Márquez conquistó ocho títulos mundiales y nunca quiso lucir la pegatina con el número 1 de campeón en el chasis de su moto. Y ahora que ha vuelto a la cima, no parece que vaya a cambiar de tendencia. El domingo, en plena resaca por la novena corona, en el circuito de Motegi, le preguntaron directamente por este tem. Y la respuesta del piloto de Cervera fue contundente: "No voy a llevar el 1 en 2026. El 93 es parte de mí y no puedo imaginarme en una moto sin ese número".

Fin del asunto y polémica zanjada después de los rumores de los últimos días, cuando algunos en el paddock señalaron que Marc podría verse obligado a adoptar el número 1 la próxima temporada en base a las nuevas reglas de Liberty, la compañía estadounidense propieraria de F1, que ha adquirido los derechos de MotoGP a Dorna Sports.

Desde la década de 1970, los pilotos del Mundial de Motociclismo tienen libertad para elegir el número con el que desean competir. Y hasta la fecha el #1 es opcional. Es un derecho del campeón, pero no una obligación.

De hecho, el número 1 había desaparecido, especialmente porque Valentino Rossi y Marc Márquez, que acumularon títulos en los últimos años, nunca lo usaron. El número del campeón, sin embargo, retornó a través de Francesco Bagnaia, que lo utilizó en 2023 y 2024, y lo mantuvo Jorge Martín.

Para su desgracia, 'Martinator' ha vivido una mala experiencia con la 'maldición' del 1 en su Aprilia, ya que desde que se subió por primera vez a la moto en pretemporada, ha encadenado hasta cuatro lesiones y se ha perdido buena parte del campeonato, sin opción a defender su corona ni a seguir peleando por victorias.

En la F1 los pilotos solo empezaron a elegir sus propios números a partir de 2014, pero, al igual que en MotoGP, el uso del #1 no es obligatorio. Max Verstappen lo lleva en su Red Bull desde hace cuatro años.