El renacer de Jorge Martín: del miedo a morir a la victoria 511 días después

Cuando uno toca fondo tan solo puede hacer dos cosas: quedarse en lo más profundo o tomar impulso. Y Jorge Martín se decantó por lo segundo tras atravesar su peor temporada como piloto profesional en 2025. El madrileño venía de lo más alto. Se coronó campeón de MotoGP en 2024, escogió llevar el número '1' en su carenado en 2025... y ni comenzar la temporada con él pudo. Los lesiones lo persiguieron durante el curso, experimentando algunos de los peores momentos de su vida. Pero ahora, un año después, la situación para el piloto de Aprilia es totalmente distinta y ya suma dos podios y una victoria al sprint. E incluso es segundo en el Mundial.

El 17 de noviembre de 2024, el piloto de San Sebastián de los Reyes cumplió el sueño de toda una vida: ser campeón de MotoGP. Pero la suerte no le sonrió en los siguientes meses. "Pasé del mejor momento, del más feliz de mi vida a empezar esta pesadilla", expresó el madrileño en el documental 'Del cielo al infierno', que le realizó la temporada pasada MotoGP.

Tuvo que pasar quirófano hasta en tres ocasiones en 2025. La primera fue en pretemporada, durante los test que se celebraron en Sepang. Allí sufrrió una doble fractura en la mano derecha (quinto metacarpiano) el pie izquierdo (tercer, cuarto y quinto metatarsiano). Justo cuando se entrenaba para el regreso en el GP de Tailandia, primera cita de la temporada, sufrió otro serio accidente practicando ‘supermotard’. Entonces, fue intervenido para tratar una lesión en su muñeca izquierda.

"Me dijo que estaba seguro de que iba a morir"

Pisó el acelerador para volver para el GP de Qatar. Pero durante la carrera se fue al suelo y acabó con un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas tras ser arrollado por Fabio Di Giannantonio, que no lo pudo esquivar. Aquel fue uno de los momentos más críticos de su trayectoria profesional, más que aquel fatídico accidente que sufrió en la curva 7 de Portimao en 2021 (la tercera caída más fuerte de la historia de MotoGP). Tanto fue así, que durante el ingreso de más de una semana en Doha, se planteó colgar el casco. "Lloramos mucho, teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir", confesó su pareja, María Monfort, en el documental.

Aquel accidente lo llevó a perderse las siete siguientes citas. Superó los miedos y las adversidades. Y volvió a la pista en Repúbica Checa. En Japón, cinco citas después, protagonizó un accidente tras colisionar con Marco Bezzecchi, su compañero, que lo obligó a pasar de nuevo por quirófano, siendo esta su cuarta lesión de la temporada. En total, se perdió 15 carreras, de las 22 disputadas.

En invierno priorizó su recuperación. Trabajó muy duro para volver a estar en la mejor forma posible tras su última lesión en Motegi. Y tras no encontrarse del todo cómodo, levantó el teléfono para pedir consejo a Marc Márquez y volvió a operarse con el equipo médico del catalán debido a su malestar en el hombro y el escafoides. Se perdió los test de pretemporada en Sepang... pero la espera y la larga travesía por el desierto valieron la pena.

El regreso a la victoria 511 después

El inicio de curso con la fábrica de Noale ha sido inmejorable. Y eso que, tras la lesión de Qatar, tuvo dudas sobre si seguir en Aprilia o romper su contrato para este 2026. Finalmente, no lo hizo. Y ahora parece que se encuentra en total sintonía con una RS-GP con la que ya se quedó a las puertas del podio en la cita inaugural en Buriram (Tailandia). En Brasil se subió al podio de las dos carreras y en Estados Unidos, llegó su primera victoria al sprint en 511 días. Concretamente, no ganaba desde el GP de Malasia de 2024.

Jorge Martín celebrando su primera victoria al Sprint desde Malasia 2024 / DUSTIN SAFRANEK / EFE

“El último libro que me estoy leyendo es la Biblia, no sé si es eso lo que me está haciendo ir tan bien, pero siempre hay que creer en algo más allá", decía tras el regreso al podio en el Autódromo Ayrton Senna. "Llevo cuatro o cinco meses con el candado puesto, no fallo ningún día: comida, entrenamiento, entrenamiento mental y al final es la suma de todo. Todo tiene su recompensa y estamos aquí, donde nos merecemos. Esto es la consecuencia de trabajar cada día, 24 horas pensando en una cosa que es volver a rendir. Y lo estamos haciendo”, dijo entonces un emocionado ‘Martinator’.

El reconocimiento de los rivales

El regreso de Martín ha sido muy celebrado incluso por sus rivales. Uno de ellos, Marc Márquez, quien también protagonizó el pasado curso una de las mayores historias de superación de la historia del deporte. "Estoy muy contento por Jorge. Sobre todo porque sé lo que es estar ahí. Salir de una lesión y entrar en otra, y el año pasado fue muy duro para él", dijo Márquez. "La de Jorge es otra de las grandes recuperaciones de la historia del deporte. Después de todo lo que sufrió el año pasado, lo que ha hecho es para tenerlo muy en cuenta", decía por su parte Pedro Acosta.