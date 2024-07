Remy Gardner sustituirá a Cal Crutchlow en Silverstone

Remy Gardner volverá a subirse a una MotoGP en Silverstone. El australiano, que ya sustituyó a Álex Rins en el pasado Gran Premio de Alemania, en esta ocasión lo hará sobre la Yamaha YZR-M1 de Cal Crutchlow, piloto probador de la fábrica nipona, quién finalmente no podrá disputar la carrera a causa de una lesión en su mano derecha.

El Gran Premio de Gran Bretaña no es el primero que se pierde Crutchlow, pues, de las tres actuaciones como ‘wild card’ que tenía programadas Yamaha, el británico ya se ha perdido dos: la de Italia y la de Gran Bretaña. "Desgraciadamente, no podré realizar mi 'wild card' en Silverstone. Me operaron la mano hace dos meses, y la recuperación no ha salido como se esperaba, lo que ha provocado otra cirugía y complicaciones", expuso Cal.

"Es importante dejar que mi mano se cure completamente antes de intentar subirme a la MotoGP. También quiero desearle a Remy buena suerte y que se divierta. Tiene experiencia en la MotoGP y pudo probar la Yamaha en la última carrera en Alemania en la última carrera, así que es la situación perfecta para volver a subirse a la moto", añadió.

Por su parte, Remy Gardner quiso mandar un mensaje de apoyo a Cal, a quien también deseó una pronta recuperación. "En primer lugar, solo quiero decir que espero que Cal se mejore pronto. Le vi la semana pasada y espero que pueda volver a pilotar pronto para ayudar al proyecto de MotoGP", declaró el piloto de Superbikes.

Asimismo, el piloto australiano afirmó que se encuentra muy agradecido con Yamaha por esta nueva oportunidad y que dará lo mejor de sí para ayudar al equipo: “Es una buena oportunidad para volver a pilotar la M1, así que estoy realmente feliz. Silverstone es una pista que me gusta y espero poder dar algo más de feedback importante a Yamaha y al equipo y seguir disfrutando el momento”, concluyó.

Yamaha, optimista con Rins

En cuanto a la situación de Álex Rins, el piloto español pasó por quirófano el pasado 2 de julio en la Ruber Internacional de Madrid para ser sometido a una fijación en la mano derecha. La intervención fue realizada con éxito y el piloto del Monster Energy Yamaha ya ha iniciado su proceso de recuperación.

Desde la fábrica de Iwata se espera que el español esté completamente recuperado para el Gran Premio de Gran Bretaña y pueda volver a subirse a su Yamaha. En caso contrario, la marca de los tres diapasones deberá buscar un sustituto de última hora o conformarse con la presencia de solo dos motos en la pista británica.