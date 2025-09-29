El regreso de Marc Márquez, en cifras

Marc Márquez conquistó este domingo su séptimo campeonato del Mundo de MotoGP, el noveno en total sumando los cosechados en 125 (20109 y Moto2 (2012). Lo logró 2184 días después de haberse proclamado por última vez en 2019. La web oficial de MotoGP ha traducido su gesta en cifras, por mucho que Marc y los suyos destacaron que el éxito de Japon es "más que un número".

Alcanzar el título en Motegi, en la 17ª de las 22 rondas del calendario 2025, lo convierte en el tercer piloto que más anticipadamente se ha asegurado la corona de MotoGP en la era moderna.

Desde su último título en 2019 hasta hoy, ha competido con tres equipos distintos y dos fabricantes diferentes. Se ha sometido a cinco operaciones en el brazo y el hombro derechos desde 2019, periodo en el que se perdió 30 carreras. Ha sufrido 108 caídas desde que fue Campeón del Mundo de MotoGP en 2019.

Pasaron 581 días entre su última victoria en 2019 y su primer triunfo tras la lesión en Alemania 2021, y después otros 1043 días hasta volver a ganar en Aragón 2024, tras dos nuevas lesiones, múltiples operaciones y un cambio de equipo y fábrica.

Ahora es el piloto con la espera más larga entre Campeonatos del Mundo de MotoGP: seis años. El récord anterior lo tenía Casey Stoner, que esperó cuatro años entre sus títulos de 2007 (Ducati) y 2011 (Honda). Suma 73 victorias en MotoGP, la segunda cifra más alta de la historia, solo por detrás de Valentino Rossi, que lidera con 89 triunfos.

Su total de puntos en 2025, 541, ya ha superado los registros anteriores de la era 'Sprint' (desde 2023), a falta de cinco Grandes Premios. Además, posee el mayor número de dobletes en una sola temporada, 10, superando a Francesco Bagnaia, que logró cinco en 2024.

Marc Márquez es el sexto piloto en la historia en ganar Campeonatos del Mundo de MotoGP con diferentes fábricas (Honda y Ducati), junto con Casey Stoner (Ducati y Honda), Valentino Rossi (Honda y Yamaha), Eddie Lawson (Yamaha y Honda), Geoff Duke (Norton y Gilera) y Giacomo Agostini (MV Agusta y Yamaha).

También es el cuarto piloto que ha conquistado un Campeonato del Mundo de MotoGP con Ducati, junto con Casey Stoner (2007), Francesco Bagnaia (2022 y 2023) y Jorge Martín (2024). En 2025 se convirtió en el segundo piloto de Ducati en ganar en su debut con el equipo oficial, después de Casey Stoner.

Ha establecido el récord de más victorias consecutivas en MotoGP con Ducati, siete, desde Aragón hasta Hungría en 2025. También es el primero en conseguir siete dobletes seguidos (Sprint y GP), igualmente de Aragón a Hungría. Logró su 14ª victoria con Ducati en Misano, igualando a Andrea Dovizioso en la tercera posición de la lista de los pilotos más exitosos de Ducati en MotoGP, solo por detrás de Francesco Bagnaia (30) y Casey Stoner (23).

Su séptimo Campeonato del Mundo de MotoGP lo iguala con Valentino Rossi en número de títulos en la clase reina y también en el total, nueve. Solo un piloto tiene más: Giacomo Agostini, con ocho en la máxima cilindrada y quince en el cómputo global.