El regreso de Joan Mir, cuatro años fuera del podio

El fin de semana en Motegi estuvo repleto de sorpresas y emoción. Marc Márquez sentenció su séptima corona en la categoría reina e igualó los títulos de Valentino Rossi. Mientras que el '93' protagonizó uno de los momentos más destacados de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia cerró el fin de semana con dos victorias y Joan Mir consiguió el ansiado podio de Honda en su Gran Premio de casa.

Joan Mir consiguió volver al podio en Japón, lo cual no ocurría desde el Gran Premio del Algarve en Portimao en la temporada 2021. En aquel momento el piloto español todavía competía con Suzuki y tras el calvario, Honda vio la luz al final del túnel.

Un fin de semana para enmarcar

Las buenas sensaciones para el piloto mallorquín llegaron durante la segunda sesión del viernes. Mir consiguió la cuarta posición en la 'Practice' y con ello se hizo con el pase directo a la Q2. El sábado el piloto de Honda fue un paso más allá y consiguió la segunda posición en la parrilla, quedándose cerca de la 'pole position'.

En la carrera al sprint el '36' se quedó a las puertas del podio tras ser adelantado por Marc Márquez y Pedro Acosta. Aunque el domingo cerró la carrera en la tercera posición aprendiendo de sus errores.

La evolución de Honda

"Si hay un podio trabajado, ese es el nuestro. Estoy súper feliz por mí y por Honda" sentenció Mir tras la carrera a 'Motorsport.com'. "Sobre todo este año hemos dado un paso muy grande, y yo no he sido capaz de cuadrar un buen resultado hasta aquí. He sacado esos dientes que me han permitido estar luchando por el podio. Estoy muy contento, la verdad que no ha sido fácil".

La pelea por el podio

"Significa mucho esfuerzo. Me hace recordar esa apuesta tan arriesgada que hice de venir a Honda, cuando estaba en el peor momento de su historia, y apostar por esta fábrica cuando nadie realmente lo hacía. Y la verdad, poder disfrutar ahora de estos momentos, diré que ha tardado mucho tiempo. Yo me esperaba poder luchar por esto mucho antes, seguramente por ingenuo".

La confianza de Mir

"Llegué a MotoGP y me salieron los resultados muy fáciles cuando llegué, y me pienso que esto es fácil, y luego he tenido tres años para darme cuenta de que no, que no era tan fácil. Quiero dar las gracias a mi familia, pero especialmente a la gente que dentro del equipo creía en mí más de lo que seguramente yo creía, en determinado momento" concluyó Mir.