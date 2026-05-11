'Reglas negras' en Aprilia: no intervendrán en la batalla entre Bezzecchi y Martín

Bonito dilema el que se le presenta a Aprilia con dus dos pilotos optando al título. La escudería de Noale empezó a mostar su potencial al final de la temporada pasada, demasiado tarde para luchar por el título, pero su buen momento se ha mantenido en este 2026 en el que se han convertido en el equipo a batir. En el pasado GP de Francia volvieron a demostrar su potencial con otro doblete, aunque esta vez subieron la apuesta y colocaron a un piloto más en el podio. Jorge Martín se llevó su primera victoria con la escudería, Marco Bezzecchi fue segundo y Ai Ogura subió al tercer escalón del podio con el TrackHouse.

"Día histórico. Tres Aprilia en el podio. Enhorabuena a Jorge a Marco y a Ogura", se oí por las radios tras acabar la carrera del domingo. Massimo Rivola era uno de los hombres más satisfechos en el paddock con sus dos pilotos comandando la general, separados por un solo punto.

Para el jefe de Aprilia, la situación no puede ser mejor y la lucha entre sus hombres no tiene por qué suponer un problema si todos siguen una premisa: no perjudicar a su compañero. Una estrategia que ya pusieron en práctica en McLaren el año pasado con éxito y que espera replicar la escudería italiana.

La escudería de Fórmula 1 optó el año pasado por no utilizar órdenes de equipo en la batalla (limpia) que mantenían sus dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, por el título. La premisa era clara, que gane el mejor, siempre y cuando se respetara a su compañero y al equipo, y salió bien: título de pilotos y de constructores.

Massimo Rivola pretende implantar esta forma de actuación en lo que ha denominado las 'Black Rules' o reglas negras, en referencia al color de su escudería. "Creo que tenemos dos pilotos que, además de ser rápidos, son dos grandes profesionales. Creo que se respetarán mutuamente; conocen muy bien las reglas; para nosotros, las 'reglas negras' significan una sola palabra: respeto mutuo. Tenemos dos pilotos muy fuertes con una moto claramente fuerte, así que esperamos un gran campeonato”, afirmó Rivola en declaraciones que publica 'La Gazzetta dello Sport'.

Conflicto olvidado

Aunque la teoría es bonita, la situación de Jorge Martín en el equipo plantea serias dudas sobre si, llegado el caso, en Aprilia no optarán por beneficiar a Bezzecchi. La razón es sencilla, el italiano, que es el único piloto renovado en la parrilla por el momento, continuará en la casa de Noale hasta 2028, mientras que todos los rumores apuntan a que Martín hará las maletas a final de curso. Además, aunque todo ha pasado ya a un segundo plano, cabe recordar que el de San Sebastián de los Reyes amenazó el año pasado con dejar Aprilia después de sufrir dos accidentes graves. El rumor corrió por el paddock y provocó cierto descontento en el seno de la escudería, aunque finalmente todo quedó en una anécdota negativa.

Jorge Martín celebra con su equipo la victoria en el Gran Premio de Francia / YOAN VALAT / EFE

"Jorge ha pasado por momentos muy difíciles así que su emoción en la línea de meta es totalmente comprensible. Y la nuestra también. Es una historia preciosa", explicó Rivola tras la carrera en Le Mans. El italiano quiso recordar que "hace un año, parecía que iba a dejarnos, pero ahora estamos celebrando un fin de semana fantástico. Fue emotivo. Y creo que este resultado también le puede venir bien para las próximas carreras, especialmente en la vuelta rápida, donde todavía le falta algo".

Independientemente de todo eso, "lo daré todo por ambos pilotos y le pediré al equipo que haga lo mismo. Así que, quien más lo merezca será quien esté en cabeza".