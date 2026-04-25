El regate de Márquez a Di Giannantonio, a lo Lamine Yamal

Doble ración de ‘pillería’ de Marc Márquez en Jerez. Cierto que la segunda, en su peculiar victoria al sprint, ha tenido más de suerte que de estrategia, cuando ha podido volver al box y cambiar de moto tras su caída. Sin embargo, la primera, para conseguir la pole, ha sido de antología y como le ha recordado un miembro de su equipo, de regate a lo Lamine Yamal.

En la actual MotoGP, todo detalle cuenta y nada le pasa por alto a un campeón con la experiencia de Marc Márquez. Esta mañana, durante la clasificación del Gran Premio de España, disputada en condiciones muy complicadas y mixtas tras la lluvia caída en Jerez, el de Cervera ha esperado el momento adecuado para hacer su ‘time atack’ en busca de su primera pole del año.

Johann Zarco le ha puesto alto el listón y Márquez ha podido batirle por muy poco. Pero antes se ha librado de otro de los favoritos, Fabio Di Giannantonio. El italiano se ha puesto a seguir su estela y ahí se ha demostrado una vez más la picardía de Marc, que ha hecho un amago de entrar en boxes, pero no ha parado. ‘Diggia’ si lo ha hecho, cambiando de neumáticos mientras el ‘93’ se escapaba ya sin presión.

"Quería hacer dos vueltas lentas para bajar la temperatura de los neumáticos, he visto que Di Giannantonio estaba mareando, y que quedaban 4’30, por lo que preferido dar dos vueltas fuera, aunque con una me ha valido”, explicaba Márquez delatando su jugada.

"Lamine tiene los pies, pero Marc tiene la velocidad", ha escrito en redes un miembro de comunicación de Ducati. Y Di Giannantonio ha entrado en el juego, picado: "Igualmente tenía que cambiar la goma", ha replicado el del VR46.