La reflexión de Marc Márquez sobre el futuro: "Es inevitable, llegará alguien más joven que lo hará mejor que yo"

Fue la pasada semana, en la previa al fin de semana en Assen, cuando Ducati confirmó lo que ya era un secreto a voces: Marc Márquez y Pedro Acosta compartirán equipo en las próximas dos temporadas. La fábrica de Borgo Panigale tendrá el equilibrio perfecto entre la veteranía y la juventud, formando una de las duplas más competitivas y con mayor expectación que se han visto en los últimos años.

Esta unión de dos de los hombres más fuertes de la parrilla ha generado cierto 'run run' sobre la posible rivalidad que se puede despertar en el box oficial de Borgo Panigale. Dos gallos en un mismo gallinero. Algunos se atreven a comparar el ambiente tenso que se desató en Yamaha hace más de una década con la dupla Lorenzo-Rossi. En la memoria de todos los fans, aquel muro que se levantó en el box a petición de 'Il Dottore' y que tanto dio que hablar.

Marc Márquez y Pedro Acosta, la dupla que genera una gran expectación para 2027 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero el mayor de los hermanos Márquez tiene claro que se encuentra ya en otra etapa de su trayectoria profesional. Y si algo ha demostrado, es una gran cosciencia del piloto que es el 'Tiburón de Mazarron'. "Pedro Acosta es uno de los pilotos que había en el mercado, sino el que más, de los más buscados. Ducati ahí ha hecho un movimiento. Yo si hubiera sido team manager, primero voy a buscar a Pedro Acosta y luego al siguiente sea Marc Márquez o el otro", señaló el '93' en una entrevista reciente con DAZN, asegurando que la fábrica no tenía claro cómo iba a encontrarse él mismo con su brazo derecho.

"Evidentemente, creo que será uno de los pilotos que va a marcar una época. Ahora, teniendo la moto del año que viene, pero ya tendremos tiempo de hablar", decía el de Cervera al citado medio, asegurando que no habrá problema entre ambos. "Uno es murciano y el otro catalán, pero los dos españoles. Entonces, en algo nos tenemos que parecer", expresaba.

David Alonso y Maximo Quiles junto a Marc Márquez / ASPAR TEAM

La vida son ciclos y el nueve veces campeón asume que llegará un momento en el que el murciano podrá vencerle. "Será lo más natural. Nadie es invencible. Si me gana, no será nada diferente a lo que le ocurre a todo el mundo: un día llega alguien más joven que lo hace mejor que tú. Pero empezaremos a hablar de ello el próximo invierno…", decía en una entrevista reciente con 'La Gazzetta dello Sport'.

Pero la realidad es que su apuesta no es solo el dorsal '37'. Habrá otros grandes rivales más jóvenes. "Son dos o tres. También está Fermín Aldeguer, que todavía está pilotando con una sola pierna. Llegarán David Alonso, Máximo Quiles…", decía, hablando del actual compañero de equipo de su hermano Álex, su pupilo en Moto3 y el piloto hispano-colombiano de Moto2, con quien tiene una gran relación.

¿Su rival más fuerte en MotoGP?

A lo largo de sus 14 temporadas en la categoría reina, se ha topado con rivales duros de roer. De hecho, él mismo protagonizó una de las rivalidades más tensas de la historia con Valentino Rossi. Al ser preguntado por su mayor rival, no lo tuvo del todoo claro. "Esta pregunta tiene más de una respuesta. Cuando llegué al Mundial, el más fuerte era Jorge Lorenzo porque era el mejor en ese momento. Pero en pista también estaba Valentino Rossi, que, en términos absolutos, y los números lo dicen, fue mejor que Lorenzo", valoraba ante el medio italiano.