La redención de Jorge Martín: vuelve al podio más de 500 días después

Tan solo ha cambiado un dígito, de 2025 a 2026, pero la situación de Jorge Martín en el Mundial es totalmente distinta. De perderse los tres primeros Grandes Premios por lesión en su estreno con Aprilia el curso pasado, a subir al podio en la segunda sprint del nuevo curso.

De las lesiones, las caídas, los problemas y las dudas de la campaña pasada, a los abrazos, la alegría y las ilusiones renovadas de un Gran Premio de Brasil que, pese a los socavones y los retrasos acabó por estrenarse en el Mundial. El madrileño, más allá del ganador, Marc Márquez y del segundo, Fabio Di Giannantonio, fue el hombre más feliz este sábado en el Autódromo de Goiania.

Sonriente, el madrileño jaleó al público local, que le devolvió el cariño. "Muito obrigado Brasil, gracias", les decía sin poder esconder su alegría. "Estoy muy contento, gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Ha sido un camino muy difícil. Hace dos meses y medio no podía comer, me estaba alimentando mi novia... muchas gracias y espero seguir mejorando", comentaba en sus primeras palabras antes de recibir la medalla de tercero en la sprint.

Está de vuelta

Era para estar contento. Como él mismo decía, unos meses atrás, un grave accidente en los test de pretemporada le privaba de poder incorporarse al Mundial y tres Grandes Premios después, en Qatar, cuando estaba de vuelta, volvía a caerse empezando otro largo período de recuperación. Más de 500 días después parece haber superado el bache y ha llegado su primer podio con Aprilia.

La última vez que Martinator subía a un podio era en 2024, en el Solidarity que se disputó en Barcelona para cerrar el curso y en el que el madrileño se proclamó campeón del Mundo con el Pramac. En ese GP fue tercero en la sprint y en la carrera del domingo, suficiente para superar a Pecco Bagnaia en la general.

"Para mi ha tardado poco porque después de lo que vengo... el año pasado no estaba en mis opciones subir al podio y este año tampoco lo esperaba en la segunda carrera", valoró en las entrevistas posteriores. "Me he concentradomucho, este año me he focalizado en mi, en dar vueltas, en hacer lo que necesitaba. Tengo que agradecer a mi equipo personal, a todos los que me ha ayudado estos meses. Espero que sea el inicio de un gran año", deseó feliz.

"Aún noto que no estoy al 100% con la moto y la caída en el 'Qualy' me ha quitado un pelín de confianza pero poco a poco voy entendiendo qué necesito hacer, qué necesito de la moto para que me ayude", explicó. "Mañana va a ser una carrera larga", vaticinó, pero "yo hoy haciendo podio eso ya me da tranquilidad. No era un finde fácil y lo estamos sacando".

"Estoy haciendo no más de lo que puedo. Si mañana tengo un pelín más lo daré. Con la moto un pelín me falta, sobre todo en el tercer sector. Pero ya me ha pasado otras veces de ir mal el sábado y arreglarlo el domingo", analizó de cara a la carrera de este domingo.