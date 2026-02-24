El Red Bull KTM Ajo, preparado para revalidar el título con una dupla de lujo

Solo unos pocos equipos tienen la oportunidad de partir en la lista de candidatos al título de un inicio. Y uno de ellos siempre es el Red Bull KTM Ajo. El equipo capitaneado por Niklas Ajo, hijo de Aki Ajo, se llevó el pasado año el título de Moto3 con un estelar José Antonio Rueda, que se impuso en 10 de las 22 citas del calendario de 2025. Ahora, el mítico equipo, que en el pasado se ha llevado títulos con Marc Márquez (2010), Johann Zarco (2015 y 2016) o Pedro Acosta (2021) busca revalidar corona en Moto3 con sus dos pilotos: Álvaro Carpe y Brian Uriarte.

En cuanto al murciano, afonta 2026 tras lograr cinco podios en su año de 'rookie' en la categoría. Le faltó la victoria, algo que sin duda se ha convertido en un objetivo para este curso que empieza el próximo fin de semana en Tailandia. "Sin duda, para llegar a otros posibles objetivos, tendríamos que lograr primero una victoria. No tengo ninguna, así que, como primer objetivo, sí, es este. Sin embargo, sabemos lo difícil que es esta categoría y la cantidad de grandes rivales que tendremos, así que tocará trabajar duro para poder conseguirla”, expresaba Carpe en una charla compartida por su equipo.

El veterano del equipo prefiere no pensar más allá, y pese a que el Mundial siempre es el objetivo de todo piloto, prefiere ser prudente. "Empiezo el año sin presión, porque el año pasado me lo pasé súper bien, disfrutando y sin exigirme más de la cuenta", valora el dorsal '83'. "A lo mejor en algunas carreras más puntuales sí lo hice, pero lo más importante es encarar el año simplemente con ganas de disfrutar y de hacerlo bien, el resto ya vendrá. Si empiezas a pensar en cosas antes de tiempo, sufres más que otra cosa, así que toca pensar en el momento y disfrutar del presente es lo más conveniente por ahora", expresaba.

Un 'rookie' que promete

En cuanto a Brian Uriarte, aterriza en la categoría tras ser el hombre a batir tanto en la Red Bull Rookies Cup como en el JuniorGP. Pupilo de Emilio Alzamora, expiloto y uno de los mánagers más destacados en el mundo del motorsport, aterriza con ganas de aprender, aunque ya corrió las cuatro últimas citas del calendario en 2025 como sustituto de David Muñoz en el Intact y, en Valencia, de José Antonio Rueda. “Seguro que me ayudó mucho hacer esas últimas cuatro carreras del campeonato para llegar con más experiencia a esta nueva temporada, ya que ahora ya sabemos de cerca cómo funciona el Campeonato del Mundo", comenzaba explicando a su equipo. "Sí es cierto que todavía me faltan muchos kilómetros por dar, además de muchas horas para aprender y conocer mejor a mi equipo, pero desde luego que desde el momento en el que entré a este box por primera vez, me han recibido como si fuese uno más", expresaba.

No se marca muchos objetivos más allá de seguir disfrutando sobre la moto. "Mis objetivos este año son breves. Quiero disfrutar, sobre todo, de lo que hago, que es algo que hasta ahora he tenido el lujo de poder hacer siempre. Para mí, eso es lo esencial. Por otro lado, también quiero pasármelo muy bien con mi equipo, hacer una piña, como me gusta decir a mí, e ir creando un buen ambiente dentro de nuestro equipo para trabajar a gusto", expresaba. "Y, por último, quiero aprender todo lo que pueda de toda la gente que tiene más experiencia que yo en el Campeonato del Mundo", sentenciaba.