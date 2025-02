La recuperación de Martín "será lenta", avisa el doctor Charte

El Mundial 2025 comenzará este fin de semana en Tailandia sin el vigente campeón, Jorge Martín, que fue operado el martes de una lesión en la mano izquierda cuando todavía se recuperaba de las fracturas en su mano derecha, a consecuencia de su caída en los test de Sepang. El pronóstico es incierto, no hay un plazo de recuperación aproximado, pero el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos de MotoGP, ha confirmado que tampoco estará en la siguiente prueba del calendario, en Argentina.

‘Martinator’ volverá a ser evaluado antes del GP de las Américas. "Jorge está muy animado. Es un hombre muy vital. La operación (a cargo del doctor Xavier Mir, en el Hospital Quirón Dexeus de Barcelona), fue muy bien. Lo que más nos preocupa ahora mismo es que consolide perfectamente el escafoides. Hablamos con el piloto el doctor Mir y yo y en principio se va a perder seguro Tailandia y Argentina. Veremos qué pasa en Austin. Es algo que hay que verlo poco a poco”, ha explicado el doctor Charte en DAZN desde el paddock de Buriram.

“Le haremos una prueba antes de ir a Texas y veremos lo qué hay. La recuperación es lenta porque si no cicatriza bien y no hace un buen callo de fractura, puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo", ha precisado.

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, también se ha referido a la ausencia de su campeón en este arranque de Mundial: “La principal pregunta para nosotros es cuándo veremos a Jorge de vuelta. Creo que no correrá en Argentina. La situación de la mano izquierda no es buena en este momento. Sólo volverá cuando esté realmente en forma. No queremos arriesgar con su estado. Según el Dr. Mir, la operación fue bastante bien, así que somos positivos. Jorge es un luchador, un gladiador. Seguro que está pensando en correr mañana, pero también es nuestro momento de decirle que espere, que no queremos cometer ningún error, que se tome su tiempo. Pensaremos en el campeonato en el futuro", ha subrayado el italiano.

Una consigna que encaja con el mensaje que ayer trasladó el propio Jorge Martín en sus redes sociales: "Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Ahora mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una".