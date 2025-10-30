La recuperación del campeón: "Marc está tranquilo y escucha a su cuerpo", dice su hermano Álex

“A Marc le he visto poco visto estos días, va de un lado para otro, entre fisios, médicos, sesiones en la cámara hiperbárica… solo coincidimos por las tardes jugando a la play, eso no falla”, ha explicado este jueves Álex Márquez sobre la recuperación de su hermano, que tras lesionarse en el hombro durante el GP de Indonesia, decidió poner punto y final a la temporada y no estará ni en los test post carrera de Cheste, que será la primera toma de contacto con las motos de 2026.

“Marc está muy tranquilo, sabe que se puede recuperar cumpliendo los plazos que le han dicho los médicos y sobre todo, escuchando a su cuerpo”, subraya el ‘73’.

A diferencia de su hermano, Álex sí estará en esos test y antes, en las carreras de Portugal y Valencia. “Serán dos carreras sin presión, para poder disfrutarlas. Ya me pasó en Malasia, el sábado, cuando aún no tenía asegurado el subcampeonato, me temblaban hasta las pestañas, en cambio el domingo me sentí liberado y se vio en carrera”, recuerda sobre su sensacional victoria del pasado domingo, la tercera de la temporada en su cuenta personal.

"Calma, que ahora que yo he cumplido mi misión y Marc se va recuperando, seguro que habrá tiempo para celebrarlo con nuestros seguidores", promete Álex, que todavía no puede desvelar detalles de la fiesta en Cervera: "Se va a liar....", advierte con una sonrisa.

Reconoce que ni en sus mejores sueños de infancia podían imaginar que dos chavales de pueblo estén dominando el mundial de motociclismo: "A los 15 pensábamos, ojalá estemos los dos corriendo el Mundial. En 2014, cuando gané Moto3 y Marc MotoGP, creímos que era irrepetible, pero se repitió en 2019 y ahora otra vez va ha haber fiesta en Cervera, será la guinda al pastel y esperamos que el pastel sea cada vez más grande y podamos seguir disfruntando de más momentos como estos", dice Álex..

A la hora de elegir el mejor momento de la temporada, el menor de los Márquez se queda con dos: “En términos de familia, me quedo con el primer podio de los dos en Tailandia y en el plano personal, sin duda sería la carrera de Jerez, mi primer victoria”, dice.

