Los récords a batir en el Gran Premio de Francia

La quinta cita del calendario 2026 de MotoGP, que ha arrancado este viernes en el circuito Bugatti de Le Mans, puede añadir este fin de semana nuevos récords a su historial. Repasamos los más destacados aún en vigor:

Mayor número de victorias: Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo, con seis victorias (cinco en la clase reina de MotoGP entre 2009 y 2016 y una en la desaparecida categoría de 250cc). Le sigue Marc Márquez con cuatro victorias (tres en MotoGP y una en Moto2), la última de ellas en 2019.

Constructor más laureado: Honda

Honda, con 16 victorias, tras una larga racha con Marc Márquez y la última cosechada por el francés Johann Zarco y el equipo satélite LCR. Le siguen Yamaha, diez triunfos y Ducati, muy lejos, con cinco.

Mayor número de victorias en la sprint: Jorge Martín

Reflejo del dominio reciente de Ducati en el GP de Francia, solo encontramos pilotos de la marca de Borgo Panigale entre los ganadores de las carreras sprint: Jorge Martín, con la Desmosedici del equipo Pramac (2023 y 2024), y Marc Márquez con la moto oficial (2025).

Mayor número de poles: Marc Márquez

Marc Márquez ostenta seis poles en total en Francia (cuatro en MotoGP, una en Moto2 y una en 125cc), empatado con Dani Pedrosa (cuatro en MotoGP y dos en 250cc).

Si solo se tiene en cuenta la categoría de MotoGP, Valentino Rossi suma también cuatro primeros puestos en parrilla.

Velocidad máxima: Fabio Di Giannantonio

El piloto italiano del VR46 alcanzó en 2025 un récord de velocidad en Le Mans con su Ducati (326,9 km/h). El crono de Di Giannantonio, con todo, está lejos de los 366,1 kilómetros por hora registrados como récord absoluto en Mugello, que es la pista más rápida del Mundial

Récord absoluto de Le Mans: Fabio Quartararo

El piloto francés de Yamaha batió en dos ocasiones el récord de la pista en Le Mans, hace dos años y en 2025, para situarlo en 1:29.324, con un promedio de velocidad en la vuelta de 168,6 km/h.

Récord en carrera del GP de Francia: Enea Bastianini

La ‘Bestia’ Bastianini firmó hace dos años la mejor vuelta rápida en carrera en Le Mans, entonces a lomos de una Ducati (1:31.107)

Asistencia al GP de Francia: 311.797 espectadores

En 2025 Le Mans superó la barrera de las 300.000 entradas vendidas durante todo el fin de semana, un récord absoluto en MotoGP. Solo el domingo, asistieron al circuito 120.403 espectadores.