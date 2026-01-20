'Reconstruyendo' a Bagnaia

En 2025, Ducati vivió una dualidad difícil de gestionar. Por un lado, el equipo celebró el glorioso regreso de Marc Márquez a la cima para recuperar el título mundial. Por otro, afrontaron con preocupación la crisis de rendimiento de su bicampeón Pecco Bagnaia.

Estos días, en la estación de Madonna di Campiglio, donde Ducati ha presentado su moto de 2026 para conmemorar el Centenario de la marca, la cúpula de la compañía, encabezada por el CEO, Claudio Domenicali, ha dejado claro que la prioridad es cerrar la renovación de Márquez, pero también ha querido arropar a Bagnaia. Todos están convencidos de que el turinés puede volver a la senda del éxito.

Domenicali reconoce que “las explicaciones de lo que sucedió el año pasado no son muy sencillas, ni para nosotros ni para él. No todo fue negativo. Tuvo muy buenas carreras y puede remonrtar la situación. Ahora mismo está tranquilo y motivado, y eso es importante”, asegura.

"No firmaría repetir 2025"

Más contundente se muestra Domenicali al preguntarle si firmaría repetir el 2025, en el que Ducati se llevó los tres títulos (pilotos, constructores y equipos) y encadenó una racha récord de 88 podios seguidos. “No, no lo firmaría. Para la mitad del equipo fue un año muy difícil. En 2026 la ambición es ser protagonistas con ambos pilotos, que los dos sean competitivos con mayor consistencia. Pecco no es el puesto que yo ficharía. Necesitamos aspirar a algo diferente. Es un gran campeón, que viene de un año difícil. Ya ha demostrado su talento y capacidad”.

A la hora de hablar de renovaciones más allá de 2026, Domenicali coincide con su director general, Gigi dall’Igna: “Empezaremos con el campeón, es nuestra prioridad máxima y luego nos centraremos en el segundo piloto. Al igual que hicimos en 2023 con Pecco cuando ganó el título”. La lógica es simple: “Cuando tienes al vigente campeón del mundo en el equipo, retenerlo es lo más importante. Después, veremos”.

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati también pone de relieve la temporada “extremadamente complicada” de Bagnaia, en contraste con el éxito de Márquez en su primer año de rojo. “Tenemos el mismo enfoque hacia los pilotos: si uno gana, es justo celebrar. Si, por otro lado, un piloto tiene problemas, es justo estar cerca de él y afrontarlo juntos. No es fácil, al mismo tiempo”, subraya. “También es injusto no celebrar si uno de los dos tiene problemas. Nuestros pilotos son muy inteligentes y nos han facilitado las cosas este contexto”.

“No me gustaría volver a experimentar esta situación en 2026, porque es realmente complicado gestionar un momento de extrema dificultad junto con uno de extrema felicidad. Espero que Pecco alcance el nivel de Marc. Tenemos que ayudar a Pecco a encontrar una solución y estar al frente”, apunta Grasile.

Para el director del equipo, Davide Tardozzi, Pecco Bagnaia está ante un año para “reconstruir”. El piloto italiano “Empezamos de nuevo con Marc y la certeza de que Pecco es un campeón: esperamos que esté convencido, como nosotros, de que ha metabolizado 2025. Confío en su velocidad y su inteligencia para gestionar todo lo que hemos hablado”. Un mensaje de apoyo, pero que también conlleva presión. Bagnaia debe volver a sumar.