La receta de Jorge Martín en su vuelta: Tiempo y no 'ducatizar' su Aprilia

El Gran Premio de Qatar era la fecha marcada en el calendario para la vuelta de Jorge Martín a la competición, después de perderse las tres primeras carreras por la lesión que se produjo en pretemporada.

Sin apenas contacto con su nueva máquina, el madrileño debía lanzarse sin red en Losail y empezar a despejar dudas. Aunque aún hay mucho trabajo por delante, las prestaciones, no fueron malas.

En la sesión de clasificación Martín no pudo pasar de la Q1, en la que fue cuarto, por detrás precisamente de su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi. Ambos fueron superados por Ai Ogura, del equipo satélite de la marca italiana (Trackhouse Racing), que consiguió la primera plaza de acceso a la Q2. Su compañero en estas citas, el español Raúl Fernández que sustituye al lesionado Miguel Oliveira, fue séptimo en la Q1 y saldrá 17º.

Con apenas unas horas de descanso tras la 'Qualy', llegaba otro de los puntos clave del fin de semana, probarse en carrera. Un mini ensayo en la sprint de cara a lo que se podría esperar el domingo.

Como si de 2024 se tratase, el madrileño incluso llegó a pelear codo a codo con Pecco Bagnaia, aunque en este 2025 no era por la primera posición, sino algo más atrás, por la undécima plaza, y en el caso del italiano, por unos valiosos puntos que no le alejen más de la cuenta de su compañero y máximo rival, Marc Márquez.

Con el paso de las vueltas, cumpliendo el guion esperado, el rendimiento de Martín empezó a bajar y acabó la carrera decimosexto. Un resultado que no empaña la actuación del piloto durante los primeros giros, peleando, firmando adelantamientos y dominando una siempre complicada Aprilia. Especialmente, teniendo en cuenta que hasta este GP de Qatar, Martín apenas había rodado sobre su RS-GP25. "Hasta hoy había hecho dos vueltas seguidos y hoy he hecho 11, así que los pasos que estoy dando son grandes y hay que seguir así", decía un optimista Martín a los micrófonos de 'DAZN'.

Objetivo cumplido, mañana más

"Sabía que después de dar un par de vueltas empezaría a bajar mi rendimiento pero he cumplido el objetivo, que era acabar la sprint", explicaba el de Aprilia tras la carrera, destacando su buena salida. "He podido acercarme un poco a los de delante pero al no conocer la moto...seguramente estoy pilotando muy lejos de lo que la moto necesita, así que tengo que tener paciencia", avanzó.

Estoy pidiendo al equipo cosas que necesitaba en la Ducati porque estaba acostumbrado a eso y ahora no hay que ir en ese camino, hay que ir hacia otro Jorge Martín

La jornada, más allá de sumar kilómetros y sensaciones, sirvió para empezar a entender el funcionamiento de la moto y las dinámicas del equipo. "Lo más difícil ha sido adaptarme a esta nueva moto, ha sido muy complicado porque veo muchas cosas diferentes, y la velocidad creo que no la he perdido", indicó. "Es una moto que hace todo diferente a lo que estaba acostumbrado", explicó reconociendo que "igual le estoy pidiendo al equipo cosas que necesitaba en la Ducati porque estaba acostumbrado a eso y ahora no hay que ir en ese camino, hay que ir hacia otro".

Para ello, Martín solo necesita "tiempo para adaptarme y entender lo que me hace falta". El segundo asalto será este domingo, con la carrera larga. 22 vueltas que se le pueden hacer largas al piloto español que intentará acabar "aunque igual tengo que dejar descansar alguna vuelta entre medio de la carrera".