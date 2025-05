Recadito de Aprilia a Martín: "Tenemos una moto que puede ganar, con él también"

El Gran Premio del Reino Unido, séptima prueba del Mundial de MotoGP 2025, tuvo un ganador inesperado: Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia pescó en río revuelto para dar la primera victoria del curso a Aprilia. Una victoria de mucho significado, que llega en un momento complicado para la marca, en medio de la polémica con Jorge Martín.

Si el pasado Gran Premio de Francia fue agitado, con lluvia, reinicio de salida y Johann Zarco imponiéndose en casa, el Gran Premio del Reino Unido subió la apuesta. Con apenas unos giros disputados, Àlex y Marc Márquez ya se habían ido al suelo y Aleix Espargaró y Franco Morbidelli se tocaban dejando aceite en pista. Aparecía la bandera roja y se restablecia la salida, con todos los pilotos en sus posiciones iniciales. Empezaba de nuevo el espectáculo. Pecco Bagnaia se iba al suelo, Marc perdía la trazada, Àlex se lo tomaba con calma y Quartararo sacaba una renta de cinco segundos al resto.

Por detrás Marco Bezzecchi aprovechaba las circunstancias y lanzaba su remontada hasta colocarse segundo, mientras Massimo Rivola, jefe del equipo, miraba con satisfacción desde el box. Entonces llegaban los problemas en Yamaha y dejaban aire limpio al italiano que no desperdició la oportunidad. Cruzó primero la bandera a cuadros y desató la alegría en Aprilia. Llegaba la primera victoria para la fábrica de Noale desde el pasado GP de las Américas 2024.

Aunque el artífice había sido Bezzecchi, todos los focos se trasladaron de inmediato a los garajes. Massimo Rivola era el hombre más buscado. También el más feliz. Y no se cortó en sus primeras declaraciones. "Muy importante. Muy feliz. Es un mensaje para Jorge, tenemos una moto que puede ganar, con él también", afirmó a los micrófonos de 'DAZN'.

Con los brazos abiertos

"Es un periodo bastante difícil. Necesitábamos esta victoria, conseguida así, con esta remontada. Es fantástico", explicó más tarde. "Siempre me gusta ver el vaso medio lleno y me gusta la victoria y nos ayuda a ver que si mirábamos las carreras anteriores teníamos las prestaciones pero no lo resultados, y hoy sí hemos tenido resultados", continuó. Respecto a sobre sus primeras declaraciones sobre martín, matizó que "es un mensaje de que la fábrica está trabajando fuerte, de que esta moto está en disposición de ganar y queremos ganar con Jorge y lo esperamos con los brazos abiertos".

"Cuando un piloto pasa tanto tiempo con mala suerte está en un momento en el que nadie está en disposición de entenderle", disculpó el mandatario italiano, afirmando que "lo haremos todo para hacerle ver que este es el lugar en el que debe estar".

Se metía así de lleno en la polémica con Jorge Martín. 'Motorsport' avanzó esta semana la intención del madrileño de dejar Aprilia a final de temporada, sin cumplir los dos cursos de contrato que tenía firmados. Sin confirmación por parte del piloto, Aprilia lanzó el jueves un comunicado en el que afirmaba que Martín iba a cumplir su contrato y exigía al resto de equipos que no interfirieran haciendo ofertas.

Mientras la situación sigue sin aclararse, el problema no parece que vaya a solucionarse a corto plazo, ni siquiera con esta victoria de Aprilia.