Las reacciones de los pilotos a la polémica entre Aprilia y Jorge Martín

El Gran Premio de Gran Bretaña, séptima prueba del Mundial de MotoGP, arrancó marcado por el comunicado oficial de Aprilia sobre la relación contractual con su piloto, Jorge Martín, tras los rumores sobre una posible marcha del madrileño al final de temporada.

"El contrato entre Aprilia Racing y Jorge Martín es válido y está en vigor, por lo que ambas partes deben respetarlo hasta su vencimiento (finales de 2026). Aprilia Racing lo ha cumplido íntegramente, dentro de los plazos y términos acordados, y seguirá haciéndolo en el futuro", indicaba la nota de Aprilia difundida este mismo jueves.

La reacción de Aprilia llega después de los rumores que apuntan a que el piloto madrileño quiere abandonar el equipo a final de este curso pese a tener contrato una temporada más. Según algunas fuentes, Martín haría valer una cláusula por la cual puede desvincularse del equipo si no se encuentra en las primeras posiciones después de una serie de carreras. La fábrica de Noale ha salido al paso dejando claro que la salida del madrileño no es una opción y la nota se ha convertido en una de las noticias del día en el paddock y en la sala de prensa.

Comunicado Aprilia / Aprilia

Situaciones similares... o no

Varios de los pilotos del mundial han sido preguntados al respecto, dando paso a diferentes opiniones. Entre los protagonistas, el más prudente fue Marc Márquez, quien no quiso entrar en valoraciones hasta conocer las dos versiones. "Quiero esperar a hablar de la situación entre Martín y Aprilia, a que las dos partes den su opinión. Esperaremos a que hable Martín", dijo.

El propio Marc vivió hace un par de temporadas una situación similar, dejando Honda antes de acabar su contrato para firmar por Ducati. Una situación que, para el de Cervera, no tiene nada que ver con lo que está viviendo Jorge Martín. "Yo venía de muchos años con muchas lesiones, y porque llegábamos después de haber ganado seis títulos y teníamos una gran relación y todavía la tenemos. Además, el dinero que me pagaban a mí no era necesario, porque se debía invertir en la moto. Mi relación con Honda era muy especial, y la rotura fue de mutuo acuerdo", recordó.

También Johann Zarco, reciente campeón del GP de Francia, sabe lo que es cambiar de equipo antes de cumplir contrato, aunque el francés también evitó comparar su cambio con la situación actual de Martín." No podemos comparar las situaciones, ni siquiera la mía en KTM. Estaba compitiendo y no estaba rindiendo, y no era un campeón del mundo. Así que también podría dudar de mis habilidades como piloto. Y tenía miedo de esta capacidad de pilotar, de perder lo que podía sentir en el pasado cuando subí a la Yamaha. Hablé con KTM, pidiéndoles que no quería continuar el año siguiente", explicó en rueda de prensa.

"Claramente no es la misma situación que la de Jorge, porque él no puede dudar de sí mismo, porque es el campeón del mundo y la forma en que ganó el título el año pasado fue asombrosa. Ha tenido mala suerte este año, pero aún no ha competido. Así que, esos rumores sobre él queriendo romper el contrato, irse o encontrar un acuerdo son un poco extraños", zanjó el piloto de Cannes.

Johann Zarco celebra su victoria en Le Mans / EFE

Bagnaia, Mir y Maverick, directos

Más contudente fue Pecco Bagnaia, rival directo de Martín el curso pasado por el título. "No es correcto rescindir un contrato. Un contrato es como una palabra, es como el matrimonio, y tienes que dar el máximo para que la cosa funcione entre las dos partes", afirmó el piloto de Ducati, que no quiso entrar en más valoraciones al no conocer toda la información. Por otro lado, afirmó que "nunca escuché nada de ese tipo de contratos", refiriéndose a la supuesta cláusula que liberaría a Martín de su vinculación con Aprilia.

Joan Mir, piloto de Honda, se posicionó en la misma línea que Pecco. "Soy de los que piensaque los contratos están para cumplirlos, pero hay que saber la letra pequeña de todas las cosas", indicó, sin querer ahondar más en la cuestión ya que "los rumores son rumores y no sé cuál es la situación real". "Yo lo que creo es que, a veces cuando estás en casa, en una situación tan complicada como la de Jorge, es fácil pensar demasiado. Y creo que estará pasando por un momento complicado, y ya está", apuntó.

Maverick Viñales pilotando la KTM en el Gran Premio de España / @Tech3Racing

Maverick Viñales, quien también vivió un episodio complicado con Yamaha antes de firmar con Aprilia en la temporada 2022. "Siempre es difícil una situación así, sobre todo cuando estas en las primeras carreras del año, la convivencia se vuelve difícil a partir de ahora. No sé tampoco qué opina Jorge o Aprilia, es difícil analizarlo desde fuera", comentó el piloto de Roses. "Cuando rompí con Yamaha no seguí pilotando para ellos, no tenía que estar más ahí sabiendo que ya no iba a seguir", recordó sobre su situación en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Ojalá Yamaha me hubiera hecho lo mismo que Aprilia a Martín, 'cumple hasta el final, chico'", apuntó Viñales, afirmando que "hubiera aprendido muchas cosas". "Si volviera atrás, con la experiencia vivida, harías las cosas diferentes", zanjó.