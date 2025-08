Razgatlioglu, sobre su futuro en MotoGP: "A lo mejor un día me veis sobre una Ducati"

El piloto turco revolucionó unas semanas atrás la parrilla de MotoGP con su salto a la categoría. Toprak Razgatlioglu abandonará a finales de año el Mundial de Superbikes para unirse a las filas del equipo Pramac Yamaha. El piloto de BMW todavía sigue con la mirada puesta en la vigente temporada y ha evitado a toda costa hablar sobre su futuro junto a la fábrica japonesa. En el pasado Gran Premio mantuvo una conversación con 'GPOne' para esclarecer algunos aspectos de su futuro.

El salto a MotoGP

"Como todos sabéis, siempre me lo he pasado muy bien en Superbike y sigo muy contento. Sin embargo, mi sueño siempre ha sido correr en MotoGP y este año tenía una oportunidad real de ir allí, así que la aproveché sin pensármelo demasiado" las palabras del piloto turco fueron compartidas por 'Todocircuito.com'.

Aunque el cambio de campeonato sea un objetivo cumplido para Razgatlioglu, también es consciente de la dificultad se presenta. "En SBK puedo pasar de un box a otro o de un hospitality a otro sin problemas. Sé que en el otro paddock hay dinámicas muy diferentes, pero estoy preparado para afrontar todo eso y cualquier escenario que se me presente".

Incremento de dificultad

"En el Mundial de SBK si sale mal estaré luchando por un podio; en MotoGP ni siquiera lo veré, porque tendré que luchar tanto por un 13º puesto como por un octavo o quinto. Soy consciente de todo lo que me espera, que no será nada fácil y que mucha gente me desacreditará porque no obtendré los resultados que obtengo hoy, pero este es mi mayor reto y por eso he elegido cultivar el sueño de MotoGP".

Elogios para el '93'

El piloto turco también dedicó buenas palabras al vigente líder de la categoría reina y confirmó que mantiene constantemente contacto con Márquez: "Marc es un campeón extraordinario. Ha afrontado un periodo muy difícil en su vida, teniendo que lidiar con una lesión importante, pero ahora se merece el momento que está teniendo por su tenacidad y por lo que está demostrando en la pista con Ducati. Hablamos a menudo por teléfono, él sabe que me hace mucha ilusión y será un honor para mí" detalló.

El futuro de Toprak

Al destacar su relación con Márquez, también habló de un posible cambio a la fábrica italiana: "Quién sabe, a lo mejor un día me veis sobre una Ducati". Para acabar la entrevista se contempló un posible regreso a Superbike: "No lo sé. Mi prioridad es perseguir mi sueño y ganar en MotoGP, intentar ganar el título. Me quedan dos años de contrato, pero nadie sabe lo que puede pasar en el futuro" zanjó.