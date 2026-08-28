Raúl Fernández reivindica su apuesta por Aprilia: "Vine cuando nadie quería venir"

Hay que tener mucha valentía para subirse a una MotoGP. Pero más aún para hacerlo y seguir insistiendo y trabajando cuando las cosas no salen como uno espera. Bien lo sabe Raúl Fernández (San Martín de la Vega, 2000). Debutó en la categoría reina en 2022, tras ser subcampeón de Moto2 en 2021, pero su aterrizaje no fue el más plácido. Pero ahora, cinco cursos después, se encuentra entre los pilotos punteros de la parrilla, con opciones de pelear el título este curso.

Las Aprilia han dado un gran paso hacia adelante y también los pilotos de su equipo satélite, el SuperFile Trackhouse MotoGP Team, quienes están firmando una impecable actuación. De hecho, en el caso del madrileño ya van tres podios y una victoria, que fue tres semanas atrás, en Silverstone.

Pero pese a su gran proyección y buenos resultados, renovar el contrato con su equipo no fue tarea fácil. De hecho, hubo momentos en los que su continuidad en la parrilla estuvo en el aire. Pero si algo caracteriza al '25', es su predisposición a hacer de los malos momentos un aprendizaje.

Primero, debo darte la enhorabuena por la victoria en Gran Bretaña. Llegas con muy buena inercia a Aragón.

Muchas gracias. La verdad es que sí.

¿Ayudó a quitarte un peso de encima el anuncio de renovación justo durante aquella semana?

Bueno, ya empezaron las negociaciones desde Assen para terminar de cerrar el acuerdo y creo que, más que la victoria en Silverstone, es desde ahí que se se me cerró un poco la duda esa que tenía para el año que viene. A partir de ahí llevamos unos tres fines de semana muy buenos, siendo competitivos en todos los entrenamientos y las carreras. Creo que viene un poco también ligado a esas primeras conversaciones para intentar cerrar mi futuro. Aunque sí, Silverstone ya fue el colmo para terminar de conseguir la victoria.

Raúl Fernández durante su entrevista con SPORT en Motorland (Aragón) / SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ganaste por primera vez en MotoGP el pasado curso, en Australia, y repetiste hace dos semanas. ¿Cómo se siente ser ganador de un GP en la categoría reina?

La primera siempre es más especial que esta segunda, puesto que al final cuando estás luchando tantas carreras por este tipo de posiciones creo que es no más fácil, pero asumes un poquito más que cada día o cada podium estás más cerca de la victoria. Sin embargo, la primera de Australia vino directamente siendo victoria, sin haber hecho un podium antes en Gran Premio, así que es un poquito diferente, no te la esperas. Ganar una carrera en MotoGP a día de hoy es muy complicado.

Silverstone era favorable a Aprilia… pero se ha visto que estáis más fuertes que Ducati en muchos circuitos. ¿Es una realidad que les habéis ganado terreno?

Bueno, es que es un dilema que mucha gente tiene. Sin quitar mérito, y felicito a lo que ha hecho Aprilia, creo que me siento un poco partícipe de este proyecto. Vine cuando nadie quería venir, fui el primer piloto joven entre comillas, porque al final los dos pilotos que estaban en Aprilia eran Maverick y Aleix, y a la vez firmó Miguel que también tenía ya bastante experiencia.

Raúl Fernández celebra con su equipo su victoria en Silverstone (Gran Bretaña) / TIM KEETON / EFE

A partir de ahí, el proyecto pues ha pasado por momentos donde era más difícil gestionarlos, ahora llega un momento dulce, pero he de resaltar que aunque Aprilia ya hizo un trabajo increíble, hay cuatro pilotos, o en este caso sin contarme a mí, tres pilotos que sacan un potencial de la moto muy alto y que si tú un día quieres luchar por ganar tienes que ponerte al 110%. Está claro, la moto va muy bien pero tienes otras motos que también van muy bien, no tienes un botón en el que te lo haces todo.

El mercado para 2027 ha sido caótico y más rápido de lo habitual. ¿Cómo lo has vivido tú?

Sí, rápido y extraño, normalmente la gente suele firmar en este periodo justamente antes de verano… después de es cuando se suele cerrar todo o dejar todo apalabrado. Este invierno, no sé por qué, ha sido un poco loco, ya desde la primera carrera había un montón de sitios cerrados, sin apenas haber empezado el año, y creo que ha sido un poco difícil, porque como hablábamos con mi equipo personal nosotros estamos dentro de las fechas que toca, es la gente que se ha salido de esto.

Creo que, tal y como se ha hablado en estas últimas semanas, una buena solución es hacer un mercado como tienen en el fútbol, de una fecha a otra para cerrarlo, así tu energía se basa estrictamente en pilotar la moto y a partir de ahí te vuelves a centrar en dar al gas. Porque al final, creo que esto resta más que suma, no solo a mí, sino a toda la parrilla.

Creo que una buena solución es hacer un mercado como tienen en el fútbol, de una fecha a otra para cerrarlo, así tu energía se basa estrictamente en pilotar la moto y a partir de ahí te vuelves a centrar en dar al gas. Porque al final, creo que esto resta más que suma. Raúl Fernández — Piloto de MotoGP

Pero bueno, como todo en el deporte, te tienes que adaptar a las situaciones que hay, si no te adaptas estás fuera.

¿Has hablado con otros pilotos que tengan tu misma perspectiva?

No, no, es lo que yo opino. Creo que al final esto es algo que en otros deportes lo tienen muy bien hecho, y al final nuestro deporte requiere una exigencia mental muy alta. Si lo queremos llevar a un nivel más, esto siempre es un pasito que aportará y sumará, y creo que es una cosa que puede ser positiva para el deporte.

¿Has llegado a pensar en este proceso de negociación que podías quedarte sin sitio en la parrilla?

La verdad que nunca me he sentado en casa a pensar qué podría pasar con mi futuro, se escuchaban muchas cosas pero cuando volví a casa me ponía a entrenar y preparar la siguiente carrera. Realmente, no he tenido tiempo, y aparte creo que tengo un equipo personal detrás que trabaja muy bien y que no me tengo que centrar en algo que no puedo controlar, y creo que eso es lo que más me ha servido.

Estás a 56 puntos de Martín, que es el líder. Realmente, estás en la pelea. ¿Lo piensas o simplemente fluyes?

Bueno, creo que esto es más cosa de vosotros, los periodistas [ríe]. Yo no me meto en la pelea. Siempre lo he dicho, hasta que los números digan que no, nosotros estamos aquí para intentarlo. Creo que después de un periodo tan largo como he tenido, sin ser tan regularmente competitivo, si a falta de tres carreras seguimos en la lucha, pues a lo mejor te digo que hay que empezar a gestionar y pensar en el campeonato. Está claro que una cosa que tendríamos que empezar a hacer es no hacer un error como el del sábado en Silverstone si quiero llegar con alguna opción.

¿Qué nota le pongo a la temporada? En Sachsenring dije que un 6-7. Ahora te diría que pondría un 8,5 o 9 Raúl Fernández — Piloto de MotoGP

¿Qué nota le pondrías a una temporada con una progresión tan positiva como la de este año?

Pues mira, me preguntaron lo mismo en Sachsenring. Entonces dije que un 6-7. Ahora te diría que pondría un 8,5 o 9. Al final, seguimos siendo regularmente un piloto fuerte pero creo que hay que seguir. Llegará el momento en el que no me sienta bien con la moto o físicamente, el momento en el que no encuentre esa versión en la que todo sale, y ahí es cuando toca trabajar. Tendríamos que empezar a mirar cuando llegue ese momento que no estemos con todo alineado, a ver cómo somos capaces de darle la vuelta. Creo que es el momento donde el deportista bueno hace la diferencia.

¿Siente un piloto joven la presión de una categoría tan exigente como MotoGP? Con todo lo que conlleva fuera y dentro de pista…

La presión yo creo que también es como tú te la quieras poner, no es simplemente lo que pase, sino como quieras tú afrontar esa presión. Al final sí, es difícil, pero también tenemos que saber que somos gente joven, que aún hay cosas a nivel de vida que tenemos que experimentar. Tenemos que aprender, equivocarnos y volver a aprender, que para mí eso es más presión que el simple hecho de ponernos un casco y pues caernos en una carrera. Somos personas, no siempre hacemos todo perfecto.

¿Cómo es Raúl Fernández cuando sale de los circuitos?

No sé, diría que un chico normal, tranquilo. Me gusta estar con con mi familia, con mis amigos, y disfrutar de lo que hago fuera. Al final, no todo son motos, y es importante también saber separar, tanto a bien como a mal, y creo que eso es algo que me ayuda luego también deportivamente.

¿Echas en falta algo de una vida tranquila, lejos del barullo del ‘paddock’ y de las exigencias de un deportista de élite?

Es que tampoco he vivido otra vida fuera de lo que es el deporte, realmente no sé como es otra vida. Somos deportistas, pero creo que siempre hay momentos un poco para todo, hay momentos para salir a comer con tus amigos, hay momentos en los que tienes que salir de fiesta y pasártelo bien.

Realmente, no sé lo que es la vida más allá de estar centrado en el mundo deportivo Raúl Fernández — Piloto de MotoGP

Pero la vida del deportista se basa en tu rendimiento deportivo y todas estas cosas, en nuestro caso, en nuestra vida es difícil anteponer el salir a comer antes de entrenar. Realmente, no sé lo que es la vida más allá de estar centrado en el mundo deportivo.

Eres muy futbolero. ¿Predicciones para los principales títulos? Me consta que eres del Real Madrid...

[ríe] Al final me gusta el fútbol, pero también es raro, porque me gustan todos los deportes. Sí, el fútbol me gusta, pero en mi casa nunca me han inculcado el ver un partido de fútbol.

Me gusta el Madrid, creo que este año puede ser divertido verlo jugar, creo que con Mourinho puede jugar a algo divertido, y nada, veremos qué pasa.

Si te pudieras sentar con el Raúl que debutó en MotoGP en 2022, tras ser subcampeón de Moto2, ¿qué le dirías?

No le diría absolutamente nada. Dejaría que se confundiera igual que se confundió, dejaría que aprendiera igual que aprendió, y al final si a día de hoy soy quien soy, es por las buenas cosas y malas que he hecho en el pasado. Tampoco es perder, es aprenderlo porque a lo mejor ese mundial este año el año que viene, en dos o cinco años me sirve algo de eso

¿Qué le diría al Raúl del pasado? Absolutamente nada. Dejaría que se confundiera igual que se confundió, dejaría que aprendiera igual que aprendió, y al final si a día de hoy soy quien soy, es por las buenas cosas y malas que he hecho en el pasado. Raúl Fernández — Piloto de MotoGP

¿Un punto fuerte en el que te vea superior al resto?

Una de las virtudes que puedo tener es que tanto cuando no me salían las cosas como cuando ahora me salen, me esfuerzo al 100%, de lo que tengo intento poner la máxima dedicación, y para mí es una virtud.

Creo que si tú eres deportista, el 99% de los pilotos o deportistas tienen que tenerla, yo no sé si es una virtud más con el resto o no, yo sé que es algo que me ha ayudado a estar aquí que cuando lo he pasado mal he conseguido sacarlo adelante de esa forma y que es algo que me caracteriza y seguiré haciendo.