Raúl Fernández: "No podía levantarme por las mañanas con una sonrisa, eso es lo más importante y yo no me divertía"

Raúl Fernández se convirtió en el piloto más feliz de Phillip Island al conquistar este domingo su primera victoria en MotoGP. El piloto madrileño llegaba en progresión tras ser tercero en la sprint del pasado GP de Indonesia y segundo el sábado en la carrera corta de Australia y haciendo gala de una gran gestión de carrera subió finalmente al primer escalón del podio.

"No me lo creo", afirmaba a los micrófonos de 'DAZN' en la entrevista post carrera, donde afirmó que las vueltas se le habían hecho "muy largas", aunque "tenía claro el planteamiento de carrera". "No pensaba que podíamos ganar, pensaba que con un poco de suerte podríamos luchar por el podio pero cuando he salido me he sentido bien, la goma la he calentado bien. Con Pedro no me he calentado, he intentado que entrara en el juego y lo ha hecho. Esto me ha ayudado a romper la carrera", analizaba sobre su táctica.

Visiblemente emocionado, el del TrackHouse agradecía a su familia y al equipo el apoyo mostrado durante todo este tiempo. "Han sido muchos años de trabajo dentro del equipo. Muchos momentos malos, tambien muchos momentos buenos aunque no se hayan conseguido los resultados que queríamos", decía.

"Esta temporada ha sido difícil y a nivel personal siempre he dicho que con mi familia somos uno y gracias a ellos he podido levantar este momento, con mi hermano que es la persona que más me apoya y gracias a él estoy aquí hoy", continuaba. Como invocando la presencia del menor de la casa, poco después apareció Adrián como un vendaval para interrumpir a Raúl, felicitarlo y marcharse tan rápido como había llegado.

Ambos mantienen una relación especial, compartiendo mundial y son un apoyo el uno para el otro. "Cuando son nuestras carreras nos gusta ir, hacernos nuestro gesto y nos vamos pero hoy cuando he vuelto al box él ha venido y me ha dicho: 'hoy es tu día, disfrútalo'", recordaba Raúl. Los pronósticos de Adrián se cumplieron finalmente.

"Creo que es e sueño de todo piloto, ganar en Phillip Island. Queda muy grande, aun tengo que asimilarlo porque han sido muchos años fuera de ser competitivo", afirmaba el #25 intentando hacerse a la idea del hito conseguido. El de ser el séptimo campeón distinto de la temporada de MotoGP, el de ser el decimosexto español en ganar en la categoría reina.

Aunque el objetivo no era a priori ganar la carrera, la estrategia a seguir estaba clara para el madrileño. "No las tenía todas conmigo. Hoy pensaba, si podemos hacer lo de ayer, vamos a intentar sobrevivir, la carrera es larga, ayer me comí toda la goma... He empezado a imaginarmelo cuando he pasado a Pedro (Acosta) y antes de que Marco (Bezzecchi) hiciera la long lap. Ahí he pensado, calma, 'no cometas errores y haz tu paso'. Cuando he visto tres segundos, cuatro vueltas, he vuelto a coger aire y he pensado 'sobrevive'", relataba el joven piloto que la próxima semana cumplirá 25 años.

Premio a un año complicado

El camino hasta este momento no ha sido fácil para Raúl. Hace dos semanas en indonesia, pese a subir al podio, confesaba que quería más, que ese tercer puesto no era suficiente, esperaban más después de tanto esfuerzo aunque el objetivo parecía entonces algo lejano. Apenas unos días después ha llegado y todo ha valido la pena.

"Hubo un momento que no se trataba ya de ser piloto sino de ser feliz", explicaba al ser preguntado sobre si se planteó continuar o no como piloto de MotoGP. "No lo estaba pasando bien y ahí entra la parte humana del equipo. Después de Jerez fue difícil, nos fuimos con mi jefe de mecánicos a tomar una pizza y hablamos. No podía levantarme por las mañanas con una sonrisa, eso es lo más importante y yo no me divertía", confesaba el piloto.

"Ellos me ayudaron, me transmitieron calma, Davide y mi familia tambien. A partir de ahi era construir la base, es como una casa, cuanto más rápido la haces antes se destruye, así que lo hicimos poco a poco y sin pensar que este momento podria llegar este año", explicó el piloto que ha firmado la primera victoria del TrackHouse en el campeonato.