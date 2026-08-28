Raúl Fernández, en el nombre de La Roja

Tras conseguir en Silverstone su segunda victoria en MotoGP, Raúl Fernández llega a Motorland no solo como el ganador más reciente del año, sino también como el último en subirse al carro de los aspirantes al título del 2026, y más con la baja a última hora de Ai Ogura para la cita de Alcañiz.

El madrileño quiso expresar su agradecimiento por el campeonato del mundo de fútbol conseguido por la Selección Española rindiendo tributo a La Roja a través de un casco decorado especialmente para ello que lució en la campiña inglesa.

Un gesto que le honra en tiempos que la polémica sobre las banderas ha vuelto a asociarse al mundo del “deporte”. Qué cada cual luzca la que crea que le representa sin el riesgo que un cernícalo le parta la nariz de un codazo.

Paradojas de la vida: precisamente el origen de su pasaporte ha estado a punto de descabalgar a Raúl de la parrilla de MotoGP para 2027, excesivamente poblada por pilotos españoles según el criterio de algunos. Afortunadamente, su calidad acreditada al manillar ha merecido la renovación de la confianza del equipo Trackhouse para continuar en la élite con ellos otras dos temporadas más.

No correrán la misma suerte Maverick Viñales o Alex Rins, que se quedan sin un sillín para el año próximo tras muchos años y no pocas victorias en la categoría reina del campeonato. Para el de Yamaha este será un GP muy especial. Aquí, en la pista turolense -su segunda casa, su hogar de adopción- consiguió una de las seis victorias que adornan su palmarés, y otro de los 58 podios que atesora en las tres categorías en las que ha corrido en el mundial.

Su carrera 243 no pinta propicia para incrementar estas cifras, visto el rendimiento de una moto que también ha llevado por el camino de la amargura a su compañero de equipo, Fabio Quartararo, que el año próximo buscará en la rival Honda la solución al desconsuelo que lleva viviendo en los últimos años.

El GP de Aragón será duro para el bueno de Rins, y muy trascendente para el rey de esta pista, Marc Márquez, que ha ganado en 7 de las 17 ocasiones que MotoGP pasó por aquí antes.

Más paradojas: mientras que para Rins esta podría ser la despedida de su circuito talismán, el 93 puede encontrar en uno de sus lugares favoritos el punto de inflexión que espera para el tramo final de este campeonato.

Durante la pausa veraniega he tenido la oportunidad de leer y escuchar muchas cosas en torno al de Cervera y sus rivales. Muchas de ellas interesantes; sobre todo por parte por parte de incluso campeones del mundo como Alex Crivillé, que saben de la trascendencia para Marc de la carrera de este fin de semana.

Otras, auténticas chorradas por parte de gurús trasnochados que pretenden anclarse a un protagonismo que ya no les corresponde aun a costa de esgrimir argumentos que no son sino faltas de respeto a los que se juegan la vida a 300 por hora.

Terramar / Cupra

Siempre me parecieron insufribles quienes por granjearse la proximidad de los héroes convirtieron la lisonja y el peloteo en su modo de vida. No hace falta berrear cualquier acción de Fernando Alonso para poner en valor su genio al volante; no es necesario dar voces insoportables para dejar constancia de que Marc Márquez es, probablemente, el mejor piloto de la historia. Eso ya lo sabemos todos, y cuando tanto la glosa histérica o el vocerío permanente se convierten en rebuzno el elogio empalagoso puede generar rechazo.

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Está muy bien enorgullecerse de la Roja. Pero envolverse en ella como si fuéramos Agustina de Aragón ahuyentando franceses, o la imagen de “La libertad guiando al pueblo” en la pintura de Eugène Delacroix de una señora republicana con una teta al aire, resulta patético.