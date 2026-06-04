Raúl Fernández y Maverick Viñales siguen sin respuestas sobre su futuro: "Tenemos una situación complicada"

Es cuestión de tiempo que las incógnitas que rodean el mercado de fichajes de la temporada 2027 de MotoGP empiecen a despejarse. Son muchos los fichajes que son ya un secreto a voces, incluso antes del inicio de temporada, pero aún hay algunas piezas que no terminan de encajar en el puzzle... y pilotos que aún no tienen claro su futuro. Y algunos de ellos, son de los nuestros.

Raúl Fernández firmó un final de curso 2025 excelente. El piloto madrileño se dejó ver regularmente en las posiciones delanteras e incluso logró la primera victoria en la categoría reina al imponerse en el pintoresco y complejo trazado de Phillip Island (Australia). Una tendencia que le costó mantener a principios de este 2026 pero que terminó recuperando la pasada semana en Mugello (Italia), cuando logró clasificar en segunda plaza para, posteriormente, ganar la carrera al Sprint.

Raúl Fernández ganó la carrera al Sprint en Mugello (Italia) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No obstante, parece que sus últimas actuaciones no han sido suficiente para convencer al equipo Trackhouse, satélite de Aprilia, para renovarle de cara a 2027. Y es que su máximo valedor dentro del box, el 'team manager' Davide Brivio, emprende un nuevo camino el curso que viene al 'fichar' por Honda. Mientras su compañero de equipo, Ai Ogura, iniciará una nueva etapa en Yamaha, el puesto de Raúl dentro del equipo queda en el entredicho y en la última semana se ha especulado con el posible aterrizaje de Manu González, líder del mundial de Moto2. De hecho, el madrileño es un viejo conocido del equipo, puesto que ya realizó un test con ellos en Aragón el pasado curso.

"No puedo hablar mucho, la situación que tenemos a día de hoy es un poco extraña, porque los mensajes son una cosa y lo que veo son otras", valoraba Raúl Fernández al llegar a Hungría, ante las cámaras de DAZN.

El '25' asegura que nada tiene que ver lo que le trasladó el equipo al inicio de curso, con lo de ahora. "Tenemos una situación un poco complicada, porque todo esto viene un poco de principio de año, en el cual nosotros recibimos unas ofertas, y se nos transmite desde el equipo el intentar continuar y seguir en una línea como estamos haciendo, porque este último año ha sido y está siendo muy positivo. Llevamos tres podios en MotoGP, que antes era casi imposible, un proyecto que viene creciendo muchísimo, cuatro podiums al Sprint... estamos siendo muy competitivos", reivindicaba el piloto, de 25 años.

Pero parece que todo esto no es suficiente. Pese a todo, Raúl asegura que está siendo un año bueno. "No puedo hablar mucho, solo puedo decir que nosotros estamos centrados en lo que tenemos que hacer, creo que tengo un equipo humano alrededor muy bueno, que trabajan mucho, y lo que yo puedo hacer lo intento hacer de la mejor forma posible. Eso no quita que este año me lo esté pasando muy bien, que independientemente de esta situación estamos siendo regulares y competitivos, y a partir de ahí vamos a intentar seguir siéndolo y dar guerra dentro de lo que podamos", sentenció.

Ante la prensa escrita, se mostró más contundente. "Lo siento, no hablaré más sobre mi futuro. Prefiero centrarme en lo que estamos haciendo. Tengo un buen equipo a mi alrededor con el que trabajo muy bien, así que estoy tranquilo", zanjó, tal y como recoge 'Motorsport'.

Maverick y su futuro en KTM

En una situación parecida se encuentra Maverick Viñales. El piloto de Roses, del Tech3 de KTM, ha padecido problemas físicos desde la pasada temporada. Tuvo un inicio de curso discreto en 2025, en su adaptación a la moto austríaca tras aterrizar desde Aprilia. Pero poco a poco comenzó a explotar el rendimiento de su pilotaje y la KTM, siendo incluso el primer piloto de la fábrica en puntos y apuntando a ser el sustituto en el equipo oficial de un Pedro Acosta que apuntaba a marcharse. Pero la racha se vio frenada tras un duro accidente en Sachsenring, del que le ha costado recuperarse y que le dejó con el hombro izquierdo tocado.

Maverick Viñales durante el fin de semana en Mugello (Italia) / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Ausente en las primeras carreras de 2026, reapareció en Barcelona. La situación ha llevado a KTM a replantearse completamente sus opciones sobre el catalán. Se desconoce si seguirá en la fábrica para el próximo curso, puesto que la marca puede mantenerlo un año más... pero él necesita buscarse un hueco en caso de no ser así. "Todavía no sé nada, y tampoco puedo decir mucho, no lo sé", dijo 'Mack' ante la prensa en Hungría, tal y como recoge 'Motorsport'.

Precisamente, esta última semana se ha especulado con el hecho de que podría ser, precisamente, sustituido por Fernández o por Luca Marini. "Creo que no tengo que convencer a nadie. Cuando estaba bien en KTM, en ese momento era el líder, y luego me lesioné. He estado en el APC (Athlete Performance Center de Red Bull) y también están de acuerdo, al igual que Red Bull, al menos en cuanto al rendimiento, en que me recuperaré al 100%", sentenciaba Viñales, reivindicando su lugar en la parrilla.