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MotoGP

Raúl Fernández luce el casco más futbolero de la parrilla... con guiño al Mundial

El piloto español estrena para el GP de Hungría un diseño inspirado en el balón del torneo y añade en él momentos icónicos de otras ediciones

Raúl Fernández presenta su casco para el GP de Hungría

Raúl Fernández presenta su casco para el GP de Hungría

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Quedan apenas 6 días para el inicio de uno de los acontecimientos más esperados para todo amante del deporte: el Mundial de fútbol. Cuatro años han tenido que esperar los fans de la disciplina para volver a sentir las emociones que generan ver a su selección batallando por ser la mejor del mundo. Y esta expectación ha llegado también al 'paddock' de MotoGP.

No es ningún secreto que Raúl Fernández es uno de los pilotos más futboleros de la parrilla. El madrileño es un fiel seguidor del Real Madrid y también del Espanyol, estadios en los que se ha dejado ver en los últimos años en varias ocasiones. Es por eso que se encuentra muy feliz de saber que el próximo jueves arrancará el acontecimiento del año en el mundo del deporte. Y ha querido homenajearlo con un diseño de casco único.

"Ese momento especial cada 4 años…", comenzaba diciendo el piloto del Trackhouse, desvelando su nuevo casco para el GP de Hungría. "¡Vamos, España!", añadía el '25'. En las imágenes, se puede apreciar como el diseño está inspirado en el balón del Mundial, el Adidas Trionda. Se aprecian las tres barras características de la marca y en él también aparecen ilustrados momentos icónicos de anteriores citas, como el beso de Casillas a Sara Carbonero tras ganar el Mundial de 2010 en Surafrica, entre otros.

Nuevo patrocinador principal

No será el único elemento en la imagen renovada del piloto madrileño. Y es que este viernes también se presentaron los nuevos colores del equipo Trackhouse tras llegar a un acuerdo con SuperFile, la empresa emergente de tecnología estadounidense que desarrolla software de gestión, seguridad y colaboración de archivos corporativos. "SuperFile se compromete con Trackhouse en el Campeonato Mundial de MotoGP mediante un acuerdo plurianual de derechos de nombre: dos marcas estadounidenses que crecen juntas en el escenario global", reza el comunicado.

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De esta manera, dicho acuerdo de patrocinio contempla que el diseño con su imagen se utilice en el Gran Premio de Hungría y el resto de carreras del curso, con excepción en Indonesia y Malasia, donde Gulf será el protagonista debido a su colaboración con el equipo estadounidense.

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