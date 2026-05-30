Raúl Fernández, ganador en la sprint y sin equipo para 2027: "Están siendo los momentos más difíciles de mi carrera deportiva"

Aprilia, que nunca había conseguido la pole en Mugello, firmó este sábado un hito histórico colocando a tres de sus motos en la primera fila de parrilla: Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín, por ese orden. Unas posiciones que no desaprovecharon en la sprint, aunque en este caso con el del equipo satélite como protagonista.

Raúl Fernández firmó una buena salida, salvó los roces con los perseguidores y se colocó en la primera plaza. Tras unos pocos giros consolidó su posición y se lanzó a por la victoria sin cometer errores ni precipitarse. Ni siquiera perdió el control cuando Jorge Martín se le acercó peligrosamente a pocas vueltas para el final.

Pese a su victoria, Raúl no era el hombre más feliz del paddock en la jornada, pese a lo que decían sus palabras. "Me siento muy contento, No tengo palabras para describirlo. En cualquier caso, gracias al equipo. Creo que desde Jerez estamos haciendo un gran trabajo", apuntó, aunque su gesto era serio, en el podio de la sprint. La razón, es de los pocos pilotos que no tiene su futuro definido para la próxima temporada y quedan pocas opciones disponibles.

"Jorge ha apretado mucho. Cuando he visto que ha decidido cambiar, sabía que el podio se decidiría por pequeños detalles, ha sido el momento en el que he decidido apretar un poco con Marc en la curva 3 para ponerme primero y estar un poco más tranquilo y eso he conseguido", analizaba.

"Estoy muy contento. Muchas gracias al equipo, están siendo uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva y sin mi familia no sé si estaría aquí, así que quiero darles las gracias y también al equipo", comentaba con gesto serio.

"Fue un inicio de año muy fácil y cuando las cosas en una categoría son fáciles sabes que van a llegar las difíciles. Sabemos que tenemos que disfrutar esta carrera porque puede que la semana que viene nos subamos a la moto en Hungría y no sean las mismas sensaciones. Simplemente disfrutarlo. Tenemos una carrera larga por delante muy bonita, vamos a intentar luchar y disfrutar", comentó a los micrófonos de 'DAZN' ya en las entrevistas post sprint.

Resignado, apenas pudo aportar mucho más a su victoria. "Me cuesta mucho decir cómo ha ido la carrera porque después de lo que hemos vivido estas semanas, y la situación que tenemos, gracias a ellos he conseguido ganar", afirmó.

Elección correcta

Raúl Fernández, junto a Jorge Martín, fueron los únicos en elegir el compuesto medio para la rueda trasera. Una elección que se convirtió en la correcta, con ambos en los primeros escalones del podio. "El cómo preparamos la carrera tiene gran 'culpa' de cómo se ha planteado esta, con el equipo es la primera vez que no les he dicho lo que quería hacer pero me ha salido perfecto. Quería ponerme primero, sabía que la decisión iba a ser difícil, como piloto en la situación en la que estoy, poner la media cuando nadie la tenía era tenerlo muy claro y mi jefe de mecánicos me ha ayudado", analizó.

"Mañana será duro porque hoy, las últimas vueltas la goma delantera, el lado derecho en la Arrabbiata 1 y 2 se movía mucho y gestionar esta goma va a ser difícil pero vamos a intentarlo", ha apuntado respecto a este domingo.

Con su victoria, el madrileño sumó 12 puntos que lo consolidan como sexto de la general con 80 puntos, uno más que su compañero en el TrackHouse, Ai Ogura.