Raúl Fernández, decimosexto campeón español, acorta la distancia con Italia

El madrileño Raúl Fernández entró este domingo en el selecto club de pilotos españoles con victorias en la categoría reina. Con su triunfo en el Gran Premio de Australia de 2025 el de Aprilia ha inscrito su nombre en un listado junto referentes como Àlex Crivillé, Alberto Puig, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Marc Márquez, entre otros. En total, son ya 16 los españoles que han reinado hasta el momento en la categoría reina y tres de ellos lo han hecho en esta temporada: Raúl, Fermín Aldeguer y Alex Márquez.

El de Cervera inauguró su palmarés en el pasado Gran Premio de Jerez en lo que fue además la victoria número 200 para el motociclismo nacional en la categoría reina. Más recientemente, en el pasado Gran Premio de Indonesia, fue Fermín Aldeguer, su compañero de Gresini, el que subió al escalón más alto del podio. En Australia fue turno para Raúl, lo que deja a Pedro Acosta como el único español de la parrilla actual que no ha ganado todavía en MotoGP. Tiene por delante todavía tres Grandes Premios (Malasia, Portugal y Valencia) para conseguirlo.

Raúl Fernández se impuso en Australia / EFE

Tres oportunidades más para acercarse al botín de Italia que, con 292 victorias de 27 pilotos diferentes es el país con más triunfos en la categoría reina, gracias en gran medidas a las 89 que atesora Valentino Rossi (el piloto más laureado en la máxima categoría) y las 68 del mítico Giacomo Agostini.

En el palmarés español son ya 211 conseguidas por 16 pilotos distintos, con Marc Márquez como cabeza de cartel con sus 73 triunfos. Por detrás de España, los países con más victorias son Estados Unidos (154) y Reino Unido (141), aunque son en total 20 las nacionalidades representadas en el listado de campeones de la categoría reina.

Palmarés de victorias en la máxima categoría Italia - 292 victorias de 27 pilotos España - 210 victorias de 15 pilotos Estados Unidos - 154 victorias de 11 pilotos Reino Unido - 141 victorias de 26 pilotos Australia - 128 victorias de 12 pilotos

Los últimos de 500 c.c.

La primera victoria española en lacategoría reina llegó de la mano de Àlex Crivillé, que abrió el casillero español en 1992, antes de la era MotoGP, cuando aún se conocía como 500 c.c.. El de Seva hizo historia un 27 de junio de 1992, en su temporada de rookie y en el mítico trazado de Assen. El panorama se fue despejando poco a poco, con la baja de Doohan por lesión y las caídas de dos de los favoritos, Lawson y Schwantz, pero Crivi, que corría con el Campsa-Pons Honda, tuvo que pelear con otros grandes nombres como Kocinsky, Garriga o Barros para acabar subiendo al primer escalón del podio.

La siguiente victoria de Crivi tuvo que esperar hasta 1995, en el GP de Europa celebrado en el Circuit de Barcelona - Catalunya. Después llegarían 13 más y el primer campeonato de la categoría reina para un español en 1999.

Àlex Crivillé, tras coronarse como campeón del mundo de 500cc en 1999 / EFE

En ese mismo 1995 llegaría la segunda victoria nacional en 500 c.c., de la mano de Alberto Puig con Honda. Fue el 7 de mayo, también en Jerez y también tras una caída de Doohan que había marchado en primera posición hasta que se fue al suelo.

Aun bajo la nomenclatura de 500 c.c. llegaron tres triunfos más, los dos de Carlos Checa (en 1996 y 1998) y el de Sete Gibernau (en Valencia 2001). Sería Sete el primero en conseguir victorias en la era MotoGP, sumando un total de ocho, cuatro de ellas en la temporada 2003 y otras cuatro en la 2004, todas con el Movistar Honda. En ninguno de los dos casos le sirvió para llevarse el campeonato, siendo las dos veces segundo.

Checa y Gibernau dieron paso a una de las mejores épocas para el motociclismo español en cuanto a victorias se refiere, con el desembarco de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. El primero sumó un total de 31 triunfos, siendo el piloto con más victorias en la categoría reina sin haber conseguido el título. Su primera victoria fue en su temporada de debut, en 2006, en China; mientras que la última llegó en Jerez, en 2017, poco antes de su retirada como piloto oficial.

En el caso de Lorenzo, se estrenó en MotoGP en 2007 y ese mismo curso sumó su primera victoria, en Estoril. La última llegó en Catalunya, en 2018, después de tres títulos Mundiales (más otros dos en 250 c.c.).

Coetáneo de Pedrosa y Lorenzo fue Toni Elías, quien contribuyó al palmarés español con una victoria, conseguida en 2006 con el Fortuna-Honda Gresini en el GP de Portugal celebrado en Estoril.

Pilotos en activo

Marc Márquez es el piloto con más contribuciones a la lista de éxitos españoles. El de Cervera acumula 73 victorias, 14 de ellas conseguidas en este 2025 en el que ha vuelto a ser campeón del mundo. Una cifra que tendrá complicado aumentar tras la lesión que se produjo en Indonesia y que le ha dejado fuera de, al menos, el GP de Australia y el GP de Malasia.

Marc Márquez tras colocar la placa en Motegi 2025 / MotoGP

Por otro lado, su hermano Àlex abrió su cuenta coronándose en Jerez para alcanzar el número redondo de 200 victorias españolas en la máxima categoria. El pequeño de la saga arrancó de la mejor manera la temporada y ha adquirido una renta suficiente para llegar a este tramo final de la temporada asentado en un subcampeonato que podría cerrar matemáticamente el próximo fin de semana.

Entre los pilotos que actualmente están en activo en el Mundial, Joan Mir tiene en su cuenta particular un triunfo; Àlex Rins, seis; Maverick Viñales, diez; y Jorge Martín, con ocho. La lista la completa Aleix Espargaró, retirado oficialmente el año pasado, pero inmerso en un nuevo rol de piloto probador con Honda. Como piloto de Aprilia consiguió tres victorias.