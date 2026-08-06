Raúl Fernández, tras asegurar su futuro: "Esto me ayudará a dormir tranquilo"

Uno de los hombres más felices y buscados en el 'media day' en Silverstone (Gran Bretaña) fue, sin duda, Raúl Fernández. El Trackhouse hizo oficial el miércoles su renovación por dos temporadas, tras semanas de negociaciones y rumores. Una noticia positiva en su trayectoria profesional, puesto que se encuentra en pleno momento de progresión y sexto en la general, a tan solo 49 puntos del liderazgo de Jorge Martín.

El dorsal '25' ya puede respirar tranquilo tras meses de incertidumbre, en los que incluso llegó a temer quedarse sin sitio en la categoría. Pero su buen hacer en esta primera mitad de curso ha provocado que su equipo actual no pudiese mirar hacia otro lado y, finalmente, se anunció una renovación.

Al ser preguntado por este acuerdo, se mostró feliz y optimista. "Estoy muy feliz, desde 2024 trabajamos juntos, y hasta 2028 seguiremos unidos. Finalmente hemos llegado a un buen acuerdo. Estamos trabajando muy bien en los últimos dos años, creo que vamos a conseguir buenos resultados juntos", desvelaba el español ante los micrófonos de MotoGP.

Tener la cabeza en las negociaciones le ha jugado alguna que otra mala pasada en pista... y es totalmente consciente de ello. "Ha habido alguna carrera en la que, aunque tenga a mi mánager, que trabaja en mi carrera deportiva, como no lo tienes todo claro, pues no gestionas la situación del todo bien. Y en alguna carrera no he estado perfecto, he cometido errores y he tomado decisiones que no han estado en la línea justa, como por ejemplo en Mugello", valoraba en la sala de prensa, tal y como recoge 'Motorsport'.

Segunda parte del curso para disfrutar

En lo que va de curso, ya son tres los podios que suma, además de dos victorias al sprint en Italia y Países Bajos. El objetivo no es otro que seguir mejorando, especialmente ahora que ya no hay presión por resolver su futuro. "Entonces esto creo que lo que hace es ayudarme, a estar más tranquilo lo que queda de año. Desde Assen llegamos a un acuerdo para intentar seguir juntos, desde ese momento he tenido dos fines de semana muy positivos. Y ahora hay que intentar seguir esa línea de trabajo", valoraba ante la prensa reunida en el lugar.

Ahora toca hacer un reset y seguir trabajando para afrontar de la mejor manera posible las once citas que quedan por delante. Que no son pocas. "Esto me ayudará a dormir tranquilo, a estar tranquilo conmigo mismo. También tengo que decir que, si no hubiera salido el proyecto de Trackhouse, también habría dormido tranquilo porque yo he dado el 100 por 100 para que saliera todo bien. Pero bueno, ya está todo cerrado y en esta segunda mitad de año vamos a intentar disfrutar", terminaba diciendo.