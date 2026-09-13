Quinta victoria de 'ManuGasss' para afianzarse al frente del Mundial

Cinco veces 'ManuGasss'. El piloto madrileño se impuso este domingo en Misano, por quinta vez este curso, tras aprovechar la caída múltiple en la primera curva que dejó 'KO' a los tres primeros clasificados en parrilla. 'ManuGasss', que no ganaba desde Balaton Park (Hungría), dejó a cerca de dos segundos y medio al segundo clasificado, Collin Veijer, y Barry Baltus completó el podio en una carrera marcada por las sanciones y avisos por límites de pista.

Se le ponía cuesta arriba la carrera al segundo clasificado en la general, Izan Guevara, ya antes de empezar. El mallorquín, campeón de Moto3 en 2022, clasificó en octava plaza pero se situaba 14º en parrilla este domingo al ser penalizado con 6 posiciones por molestar a otro piloto mientras rodaba lento en la trazada durante la clasificación.

Salía como un tiro Dani Holgado desde la segunda plaza, y lograba encontrar el interior en la primera curva para adelantar a Agius, el 'poleman'. Pero entonces sucedió algo inédito: los tres primeros clasificados en parrilla se iban al suelo a la vez. Piqueras, que era tercero, intentaba adelantar a ambos y colisionaba primero con Holgado y luego con Agius, provocando una caída triple.

Los tres pilotos se encontraban bien, pero abrían la ventana a una nueva situación: Collin Veijer se había hecho con la cabeza de carrera con Manuel González, el líder, en segunda plaza. Iván Ortolá era el tercero.

En el quinto giro, 'ManuGasss', que partia quinto, aprovechaba la curva 8 para adelantar al piloto del Red Bull KTM Ajo. El madrileño buscaba la quinta victoria del curso, aprovechando el 'strike' que se había encontrado a principio de carrera. Mientras, Guevara, remontaba por atrás hasta la octava plaza.

En el séptimo giro, Xabi Zurutuza y su Forward se iban al suelo en la curva 14, al abrirse más de lo normal en la trayectoria y perder adherencia. Barry Baltus lograba adelantar a Ortolá para situarse en zona de podio, y el valenciano empezaba a recibir la presión de Filip Salac. Pero el piloto del American Racing se iba largo en una de las curvas del trazado sanmarinense.

Un poco antes del ecuador de carrera, los comisarios mandaban un aviso de límites de pista para el líder de la carrera y Baltus, tercero. 'ManuGasss' rodaba con tres décimas de ventaja sobre un Veijer que venía presionando mucho. Precisamente, David Muñoz, quien había resultado penalizado al encontrarse con el accidente en la primera curva, recibía la sanción de vuelta larga. A los pocos segundos, la recibía Baltus.

En el 16º giro Alonso López tenía un susto al salir de la curva 10, algo que Guevara aprovechaba para ganarle la plaza y ser quinto. Justo por delante, Baltus realizaba la 'long lap' y lograba mantener la tercera posición. Eso sí, reducía la distancia de más tres segundos con Ortolá a una décima. Estaban juntos y a la fiesta se había unido Guevara.

Mientras, por delante, avisaban a 'ManuGasss' de que si excedía el límite de pista una vez más, iba a tener penalización. También caía aviso sobre Izan Guevara. Ninguno de las dos recibió el cástigo, pero fue una carrera ajetreada para los comisarios.

La última vuelta comenzaba con una lucha entre Guevara y Arbolino por la quinta plaza. Mientras, Manu lideraba en cabeza de carrera con 2.4 de ventaja sobre Veijer. Ortolà tiraba la toalla con Baltus y parecía que el podio quedaba 100% definido.

Tras la bandera a cuadros, las tres primeras posiciones no cambiaron, y finalmente Guevara trminó en sexta posición, dando más oxígeno a Manu en la lucha por el título. El madrileño lidera ahora la tabla con 232.5 puntos, dejando a Guevara a 47.5. El tercer clasificado es Iván Ortolá, a 75 puntos.