Quince años después de su primer triunfo, Marc Márquez sigue siendo el 'rey'

El 6 de junio de 2010 Marc Márquez tenía solo 17 años, aunque parecían menos. Ya no llevaba lastre para compensar el peso mínimo exigido, que necesitó durante un tiempo al debutar en el Mundial. Y lucía el 93 en el carenado de su moto, una Derbi del equipo Red Bull Ajo.

Ese día, contagiado por la impresionante atmósfera del circuito toscano de Mugello, el piloto de Cervera salió a pista después de su habitual charla con Emilio Alzamora, su descubridor y manager durante casi dos décadas. Tenía en mente un objetivo, su primera victoria. Y no paró hasta conseguirlo.

Emocionado, su padre Julià no pudo evitar las lágrimas al ver a Marc en lo alto del podio de aquel GP de Italia, escoltado por sus compatriotas Nico Terol y Pol Espargaró.

Marc, con su manager en 2010, Emilio Alzamora / moto GP

“Estaba nervioso porque no era uno de mis circuitos favoritos y no lo tenía todo de cara para ganar la carrera, pero me encontré bien ese domingo y lo pude conseguir. El equipo, mi hermano, mi familia… Ellos fueron los primeros a los que abracé. Me hicieron un gran recibimiento en el pueblo, solo fue una victoria, pero para ellos ya era mucho”, recordaba Marc tiempo después.

La era Márquez

Ese primer triunfo en la extinta categoría de 125cc , lo que hoy es Moto3, fue solo un anticipo de la era dominante que se avecinaba con Marc Márquez. A partir de ese domingo 6 de junio, encadenó cinco éxitos consecutivos hasta el GP de Alemania, ganando aquella temporada el primero de los ocho títulos mundiales que atesora.

Marc, siempre precoz, necesitó sin embargo 33 grandes premios para ganar su primera carrera. Menos tiempo le llevó conseguir la primera en Moto2, en Francia de 2011, con 18 años y 87 días, siendo el más joven en hacerlo en la categoría intermedia. Lo mismo pasó cuando dio el salto a MotoGP en 2013. En la segunda carrera en Austin con 20 años y 63 días superó el récord de juventud que ostentaba Freddie Spencer desde hacía más de tres décadas.

Este fin de semana en MotorLand, con 32 años, Marc Márquez buscará su victoria 92 en el Mundial (10 en 125, 16 en Moto2 y 65 en MotoGP). Tras alcanzar las 90 de Ángel Nieto, ya es el piloto español más laureado de todos los tiempos. Y a nivel internacional, solo le superan, de momento, Valentino Rossi (115) Giacomo Agostini (122).

Unas cifras que tiene a tiro y que podría haber batido hace mucho tiempo de no ser por el infortunado accidente de Jerez 2020, que interrumpió una racha sin precedentes y sumió a Marc en una espiral de lesiones y recaídas de la que por suerte para él y para la afición, ha logrado salir más fuerte.