Quiles sigue intratable: octava victoria del año para dar otro golpe al campeonato

Puede parecer ya algo normal. Pero lo de Máximo Quiles empieza ser ya de otro planeta. El piloto murciano se impuso a un magistral David Almansa para vencer por 21 milésimas en la carrera anual en Misano. El manchego lideró desde el principio hasta la penúltima curva. Pero Quiles es mucho Quiles y le robó la cartera a pocos metros de ver caer la bandera a cuatros en primera plaza. Octava victoria del curso de las catorce posibles para ser aún más líder del campeonato.

Partía David Almansa desde la 'pole position'. Era la sexta vez esta temporada. Sin contratiempos, tomó la delantera con Brian Uriarte a su estela. Lograban abrir un hueco en las primeras curvas con Joel Kelso, quien se vio superado por Valentín Perrone y el líder del campeonato, Máximo Quiles, que partía quinto.

Partían con 12 posiciones de sanción el perseguidor de Quiles por el título mundial, Álvaro Carpe, y Adrián Cruces. Fueron sancionados por pilotar lento en medio de la trazada. Tendría que remar mucho el murciano si quería impedir que su compatriota se escapase más en la lucha por el título... pero un error terminó de condenar una carrera que ya se había puesto muy cuesta arriba con la sanción.

El drama de Carpe

Carpe se iba al suelo en la curva 5, en el primer giro. El piloto se icorporaba por su propio pie y lograba poner de nuevo en pista la moto, pero caía hasta la última posición en parrilla. A los pocos compases, en la curva 14, se iban al suelo Nicola Carraro y Leo Rammerstorfer.

El catalán Joel Esteban progresaba y tras salir de la 13ª plaza, tras tres giros ya se encontraba en la octava. A su misma vez, en el mismo giro, Quiles atacaba a Perrone para situarse ya en la zona de podio... y empezaba a atacar poniendo un 1:40.485 sobre la mesa para marcar la vuelta rápida. Superaba a Uriarte en la curva 12 para situarse a 0.6 de Almansa.

A nueve giros del final, Quiles ya se había situado a tan solo una décima de Almansa. Por detrás, en el segundo grupo, Kelso se enzarzaba en una batalla con su excompañero de box, Matteo Bertelle. Dominaba el australiano, pero se iba largo y caía hasta la séptima plaza.

Uriarte estaba muy pegado también a Quiles, y de hecho, el murciano dejó la puerta abierta a un adelantamiento y el cántabro no perdió la oportunidad. Al cabo de unos giros, Quiles adelantaba a Uriarte de nuevo para además marcar la vuelta rápida de nuevo (1:40.468).

Almansa trataba de abrir un hueco con un ritmo increíble pese a montar la goma blanda respecto la media de Máximo. Pero Quiles, a cinco vueltas para el final, recortaba la distancia a menos de una décima. Pero debía tener cuidado y no superar los límites de pista, puesto que ya había recibido un aviso con anterioridad.

Joel Esteban se iba al suelo en la curva 6, cuando rodaba en la undécima plaza. Mientras, por delante, Uriarte se quedaba mientras se iniciaba una batalla entre Almansa y Quiles. A un giro de la bandera a cuadros, Almansa tenía una ventaja de una décima. Pero Máximo es mucho Máximo y tras analizar cada uno de los puntos debiles del manchego, se lanzaba por dentro en la última curva para ponerse en paralelo y vencer la carrera por tan solo 21 milésimas. Almansa, que lideró de principio a casi fin, quedó segundo y Uriarte fue terecero.

Ahora, la renta del pupilo de los Márquez sobre el segundo clasificado es de 107 puntos. Con su pinchazo, Carpe baja a la tercera mientras que Almansa ocupa la segunda plaza. De volver a imponerse en Red Bull Ring, ya podría tener una primer opción remota para el primer 'match ball' en Motegi (Japón).