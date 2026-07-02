Quiles: "Sé que Aspar dice que le estoy arruinando, pero él es el primero que quiere que gane"

Ni quiere comparaciones ni trata de imitar a nadie. Maximo Quiles es Maximo Quiles y eso que todo el mundo ha empezado a compararlo, no sé, con campeones como Marc Márquez, que cuida su presente y futuro, Pedro Acosta, que también arrasó en Moto3 o David Alonso, cuyo récord de 14 victorias en un mismo año persigue este murciano, protagonista de auténticos milagros a lomos de una motocicleta.

Quiles deslumbra, Quiles te entra por los ojos, Quiles es una delicia verlo en la pista. Pero lo mejor de Quiles no es la imagen que ofrece, lo mejor de Quiles es que domina y gana con enorme determinación. Quiles lleva seis victorias (Brasil, Jerez, Le Mans, Barcelona, Hungría y, el domingo, en Assen), dos segundos puestos (Tailandia y EEUU) y un tercero (Brno) y solo en 10 carreras.

A Quiles no le preocupa llevar solo dos ‘poles positions’. A Quiles no le obsesiona pasarse el viernes y sábado persiguiendo la ‘pole’. “Cada uno tiene un método para preparar la carrera del domingo. El mío es sencillo, yo quiero trabajar solo, rodar solo en la pista y utilizar neumáticos gastados para ganar ritmo de carrera. Ese sistema me va bien y gano, por lo tanto no pienso cambiarlo”.

Maximo Quiles posa con todo su equipo y Aspar, a la derecha, en Assen. / ALEJANDRO CERESUELA

Este muchacho, protegido de Marc Márquez, solo tiene un objetivo en esta vida: “Estamos aquí para ganar, ganar y volver a ganar. ¿El récord de victorias?, no pienso en ello, pero si seguimos con este ritmo, mentalidad y preparación igual cae a final de temporada. Nadie en el equipo piensa en esas cosas, pero sería bonito lograr, pues sería la prueba de que hemos hecho una inmensa temporada ¿no? Todos, el equipo y yo”.

Quiles ganó en la ‘catedral’ de Assen completando la vuelta más alucinante de la temporada. ¡Le sacó medio segundo al segundo en un giro! “En la última vuelta es cuando tienes que estar más centrado, con la mente más fría pues, si la lías, pierdes todo lo que has estado haciendo durante la carrera”.

"La última vuelta en Assen, cuando le saque medio segundo a todos, la hice a saco y ¿sabes una cosa?, en la curva 7, estuve a punto, a punto, de meterme un castañazo tremendo. Ese susto me puso cachondo y seguí apretando. Y gané. Tremendo". Maximo Quiles — Piloto del equipo Aspar de Moto3

Eso sí, hasta él reconoce que fue una vuelta para guardar. “Solo he pensado tirar saco. En la curva 7, no me he pegado un castañazo de milagro, no sé si se habrá visto, pero parecía imposible salvar la caída y la he salvado, se me ha cerrado de delante y, la verdad, esa curva me ha puesto cachondo y he pensado ‘venga, que alguien te ha echado una mano, aprovéchalo! Y he seguido tirando a saco”.

Quiles, como muchos pilotos de las tres parrillas del Mundial, y cuando digo muchos es muchos, tienen un contrato modesto e importantes cantidades de ‘bonus’ si ganan. Y Quiles está ganando tanto, que Jorge Martínez ‘Aspar’, el dueño de su equipo, ya dijo en Assen que “este chico me va a dejar sin dinero”.

Noticias relacionadas

“¡Ojalá le deje la cartera seca a Jorge! Sé que Aspar dice que le estoy arruinando, pero él es el primero que quiere que gane, lo sé”, comentó Quiles como respuesta a la protesta (graciosa) del tetracampeón. “Si somos campeones, él será el primero que lo celebre y muy merecidamente. Jorge es el primero que quiere que gane, puedo asegurarlo, lo sé, lo sé”.