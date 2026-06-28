Quiles activa el modo campeón y asesta un nuevo golpe al mundial

Maximo Quiles no levanta el pie del acelerador en su camino al título de Moto3. El joven piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team sumó en el Gran Premio de los Países Bajos su sexta victoria de la temporada y consolidó su posición de líder de la general tras el abandono de su gran rival, Álvaro Carpe. Quiles firmó otra carrera de supervivencia, atacó en el momento adecuado y controló la situación para ganar la batalla de españoles con David Almansa. El castellano-manchego tuvo que conformarse con la segunda posición del podio, mientras que Marco Morelli redondeó la jornada para el equipo de Aspar con la tercera plaza.

Con viento a favor en la recta de meta, la salida en la categoría pequeña fue limpia, con el 'poleman' Máximo Quiles haciendo buena esa primera posición. Le duraba apenas unas curvas, hasta la llegada de un Almansa agresivo que de una pasada superaba a dos rivales para ponerse por delante. Adrián Cruces, que llegaba de hacer su mejor clasificación, entraba también en escena y se metía en ese grupo de cabeza. Pero la suerte no se aliaba con el valenciano que en la segunda vuelta se topaba con Álvaro Carpe, segundo del Mundial, y ambos acababan por la grava. Aunque podían reincorporarse, lo hacían ya en la parte trasera del grupo.

Cruces tenía que abandonar poco después, igual que Nicola Carraro, Zen Mitani y Cormac Buchanan tras sus caídas en esos primeros compases de carrera, mientras que Carpe continuaba, aunque muy lejos del grupo. En la parte delantera se mantenía la batalla entre un nutrido grupo de pilotos, entre ellos el líder del Mundial.

Veda Pratama, una de las sensaciones de la temporada, era el siguiente en descartarse de la batalla tras irse al suelo después de ocho vueltas disputadas. Por otro lado, la FIM iba descartando también aspirantes, con varias penalizaciones de tres segundos por exceder los límites de la pista, como la que impuso a Joel Kelso y Guido Pini.

Alcanzado el ecuador de la carrera, Quiles, Almansa y Danish realizaban un pequeño corte en el que se incluía un sorprendente Jesús Rios. Con tantas piezas en juego, ese cuarteto no conseguía consolidar la brecha y el grupo volvía a ser de nueve pilotos, aunque Quiles estaba dispuesto a dejar lastre e intentaba tirar.

Podio encarrilado

Muy atento Almansa se lanzaba a la caza y conseguía robarle el liderato de la carrera y aunque el dúo aumentaba el ritmo, no conseguía abrir el hueco esperado y Danish se enganchaba a esa dupla, aunque tenía problemas para seguirlos.

A cinco para el final, el panorama empezaba a aclararse, con los dos primeros a más de medio segundo de un Danish que se quedaba en tierra de nadie, con una amplia representación de rivales intentando conectar. Por otro lado, Carpe se veía obligado a abandonar como consecuencia de su accidente en la segunda vuelta.

Almansa, en una carrera / EFE

Almansa afrontó el tramo final en segunda posición, estudiando a Quiles, buscando el lugar perfecto para adelantar, una situación que no podían permitirse los aspirantes a la tercera plaza, que habían dado ya caza a Danish y se enzarzaban en una batalla de siete por un solo puesto, el tercer escalón del podio.

En la última vuelta, la estrategia del Liqui Moly Dynavolt Intact GP se reveló equivocada. Almansa negaba con la cabeza, no le iba a dar para superar a un Quiles que volvió a cruzar primero la bandera a cuadros para convertirse en el piloto de Moto3 con más puntos tras diez carreras (211), de la historia de la categoría.

El tercer puesto fue finalmente para un inesperado Marco Morelli, compañero de Quiles, que se había mantenido en segundo plano y sacó provecho del lío para firmar el doblete del CFMoto.