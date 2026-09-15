Así quedó el casco de Álex Márquez tras su brutal caída en Barcelona: "Salvé mi vida"

Alex Márquez vivió, el pasado mes de mayo, uno de los peores momentos de su carrera profesional. Y podría también ampliarse a su vida en general. El piloto catalán sufrió un escalofriante accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, durante el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que lo hizo perderse tres citas del calendario.

Todo sucedió cuando Pedro Acosta, quien lideraba la cita anual en Montmeló, sufrió un fallo técnico en su moto, perdiendo velocidad de forma drástica en la contrarrecta, metros antes de llegar a la frenada de la 10. El menor de los Márquez, quien preparaba el adelantamiento para ese punto, no pudo esquivarle y terminó impactando parcialmente con el murciano, perdiendo el control de su Desmosedici GP26 y protagonizando un grave accidente. La Ducati quedó totalmente destrozada, y partes de la máquina impactaron directamente contra otros pilotos, como Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio.

Mientras, el ilerdense quedaba tendido en el suelo, cortando la respiración a todos los integrantes del 'paddock' y a los fans que seguían la carrera en directo. Posteriormente, se supo que el catalán estaba consciente y fue trasladado al hospital, donde fue intervenido para estabilizar una fractura de clavícula izquierda sufrida durante la caída y donde también se vio que sufría una lesión en la vértebra C7. Se perdió las citas anuales en Mugello, Balaton Park y Brno.

Tras la caída, reaparció con un collarín para explicar cómo había sido aquel accidente. El impacto fue tan brutal que Álex aseguró que no recordaba cómo había sido. "Yo cuando llegué al hospital, sobre las 15:30 de la tarde, pedí ver la caída", recordaba sobre los momentos posteriores. "Tenía 'flashes', pero no me acordaba 100% pero pedí verla para ver cómo había sido. En ese momento me dí cuenta de la suerte que había tenido, de evitar el muro de la derecha, de ver cómo me caí", expresaba el '73', diez días después del suceso.

Àlex muestra su casco

No ha sido hasta ahora, cuatro meses después, cuando el catalán ha mostrado a sus seguidores en redes sociales cómo quedó su casco Shoei tras el terrible accidente, sin visera y lleno de golpes y arañazos. "He experimentado muchas carreras a través de mis años como piloto, y siempre mis cascos Shoei han protegido mi cabeza", comenzaba diciendo el catalán en el vídeo compartido en sus redes sociales.

"En el GP de Catalunya tuve la peor caída de mi carrera, este es el casco. Tenerlo en mis manos me genera una sensación extraña. Cuando me caí, perdí la conciencia durante unos minutos, pero gracias a Shoei salvé mi vida", expresaba el catalán.

Una imagen de lo más impactante que hace reflexionar sobre cómo es de importante para los pilotos tener una buena protección en accidentes a grandes velocidades, algo que desgraciadamente es muy habitual en las carreras.