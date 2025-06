Así queda la parrilla de salida de MOTOGP para el GP de Italia

Marc Márquez firmó la sexta pole de la temporada, la 100 en el total de su carrera. El de Cervera, firmando récord del circuito en Mugello, dejó sin opciones a sus rivales. Desde la segunda posición de parrilla saldrá por primera vez Pecco Bagnaia, quien presentó credenciales a pelear por la victoria en casa.

Desde Q1 pasaron a la siguiente ronda Fermín Aldeguer y Raúl Fernández. Con los 12 integrantes arrancó la Q2 en la que Àlex y Marc siguieron su estrategia habitual, uno dando rueda al otro. Así, el mayor de los Márquez sentó ya las bases desde el primer intento, colocando una exigente referencia a seguir. Pecco Bagnaia, en su intento, se quedó cerca de su compañero, mientras Fabio Quartararo, tres veces poleman este curso, se situaba al frente de la tabla. Poco después lo conseguía también el propio Bagnaia, dejando la pelota sobre el tejado de Marc.

El ilerdense no tardó en responder y firmó un 1:44.169, récord del circuito, ya insuperable. A unas décimas quedó Pecco, firmando el primer 1-2 de la temporada para los pilotos del Ducati oficial en la qualy.

"Suena bien, 100 poles se dice rápido pero no son fáciles de hacer y que sea aquí en Mugello, que históricamente no se me da bien, estoy contento", explicó Marc, satisfecho de estar cerca de Pecco y Àlex en un circuito complicado para él.

En la segunda fila, manteniendo su habitual regularidad, estará Àlex Márquez, que fue tercero. Estará acompañado por Quartararo, que finalizó en la cuarta plaza. Comandando la tercera fila estará Maverick Viñales, que refrendó sus buenas sensaciones del fin de semana.

Así queda la parrilla:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Gresini) - 1:44.169

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

3. Àlex Márquez (ESP/Ducati Gresini)

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

5. Maverick Viñales (ESP/KTM)

6. Franco Morbidelli (ITA/ Pertamina Enduro VR46)

7. Fabio DiGiannantonio (ITA/ Pertamina Enduro VR46)

8. Pedro Acosta (ESP/KTM)

9. Alex Rins (ESP/ Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (ITA/ Aprilia)

11. Raúl Fernández (ESP/ Trackhouse)

12. Fermín Aldeguer ( ESP/Ducati Gresini)

13. Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha)

14. Johann Zarco (FRA/Honda LCR)

15. Brad Binder (RSA/KTM)

16. Enea Bastianini (ITA/KTM Tech 3)

17. Miguel Oliveira (POR/ Pramac Yamaha)

18. Joan Mir (ESP/Honda HRC)

19. Takaaki Nakagami (JAP/ Honda HRC)

20. Luca Savadori (ITA/ Aprilia)

21. Ai Ogura (JAP/ Trackhouse)

22. Somkiat Chantra (THA/Idemitsu Honda LCR)