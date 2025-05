Así queda la parrilla de salida de MOTOGP para el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña tendrá en la primera posición de la parrilla a Fabio Quartararo, que firmó además récord del circuito. El piloto de Yamaha está en racha y como ya hiciera en Jerez y Le Mans, impuso su ritmo para conquistar una nueva pole, la tercera consecutiva y decimonovena de su carrera. En primer fila acompañarán al francés Àlex Márquez y Pecco Bagnaia.

Por primera vez esta temporada, no estará entre los tres primeros Marc Márquez. El líder del campeonato marcó los primeros registros pero no pudo mejorar, e incluso se fue recto en el último intento, cuando una bandera amarilla hondeaba por la caída de Johann Zarco. Marc había firmado las cuatro primeras poles del curso, pero desde Qatar, no ha conseguido volver a la primera posición de la parrila de salida. Por primera vez esta temporada, partirá desde segunda fila.

El de Cervera tuvo que conformarse en Silverstone con la cuarta posición y compartirá fila con el rookie del año, Fermín Adelguer, y el australiano Jack Miller.

La sesión de clasificación fue un reflejo de lo sucedido durante los libres y la practice del fin de semana. Àlex Márquez, que fue el más rápido del viernes, optó a la pole y mantuvo a rueda a su hermano Marc durante gran parte de la Q1, pero se vio superado por un Quartararo que ya dio muestras de su ritmo siendo el más rápido de la FP2. El de Yamaha se mantuvo en la Q2 en los primeros puestos, y llegó a liderar la tabla. Con un 1.57.233, dio el zarpazo final, hizo récord del circuito y sumó una nueva pole.

Remarcable también fue la actuación de Honda, que consiguió meter a uno de sus pilotos en Q2. Luca Marini fue el mejor de la Q1 y mantuvo las buenas sensaciones para amarrar la octava posición en parrilla.

Así queda la parrilla:

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) - 01:57.233

2. Àlex Márquez (ESP/Ducati Gresini)

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

4. Marc Márquez (ESP/Ducati Gresini)

5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati Gresini)

6. Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha)

7. Fabio DiGiannantonio (ITA/Ducati VR46)

8. Luca Marini (ITA/Honda)

9. Johann Zarco (FRA/Honda LCR)

10. Franco Mordbidelli (ITA/Ducati VR46)

11. Marco Bezzechi (ITA/Aprilia)

12. Álex Rins (ESP/ Yamaha)

13. Joan Mir (ESP/Honda)

14. Pedro Acosta (ESP/KTM)

15. Miguel Oliveira (POR/ Pramac Yamaha)

16. Raul Fernández (ESP/Aprilia Trackhouse)

17. Enea Bastianini (ITA/KTM Tech 3)

18. Maverick Viñales (ESP/KTM Tech3)

19. Brad Binder (RSA/KTM)

20. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia)

21. Aleix Espargaró (ESP/Honda)

22. Somkiat Chantra (TAI/ Honda LCR)