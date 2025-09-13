MOTO GP
Así queda la parrilla de salida de Moto GP para el GP de San Marino
Conoce la parrilla de salida para la carrera sprint y la carrera del domingo en el circuito de Misano
El circuito de Misano acoge la decimosexta prueba del Mundial de Moto GP. Con Marc Márquez acariciando ya el título, el protagonismo en la clasificación fue para el italiano Marco Bezzecchi, quien sorprendió con la 'pole'.
Por detrás, Álex Márquez hizo bueno su ritmo en todo el fin de semana y desde la segunda posición buscará repetir triunfo tras su gran actuación en Barcelona.
Quartararo saldrá tercero, mientras que Marc quedó fuera de la primera fila, con la cuarta posición.
Operación remontada para el líder del mundial si quiere volver a triunfar tanto en la carrera sprint como en la carrera del domingo.
ASÍ QUEDA LA PARRILLA DEL GP DE SAN MARINO
