Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP

Brutal sesión de clasificación la vivida este sábado en Brno (República Checa). Los doce primeros pilotos en parrilla estuvieron separados por un intérvalo inferior a un segundo y se batió el récord histórico de pista, con un Ai Ogura brillante que logró ser el más rápido de nuevo al parar el cronometro en un registro de 1:51.139. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia le acompañarán en la primera línea, con un Marc Márquez que no pudo ser más que 5º.

La primera sesión de la clasificación comenzaba con 28 grados en el ambiente y 40 en el asfalto. El momento de la verdad prometía registros más bajos del tiempazo que ya marcó Ai Ogura (01:51.735) durante la jornada del viernes, cuando pulverizó el récord histórico del circuito que marcó Pecco Bagnaia el pasado curso, durante la pole (01:52.303).

La Q1 arrancaba con varios pilotos destacados y con los tiempos muy apretados, por lo que cualquier cosa podía pasar. Los pilotos presentes eran Toprak Razgatlioglu, Luca Marini, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Brad Binder, Cal Crutchlow, Álex Rins, Jack Miller, Álex Márquez y Jorge Martín.

Comenzaba Martín comandando la tabla de tiempos con un registro de 1:51.819, con una primera vuelta que ya se quedaba a poco más de una décima del mejor registro del viernes. Morbidelli se pegaba a su rueda y lograba quedarse a dos décimas.

Tras un paso por boxes, la mayoría de pilotos se esperaba para salir a pista y tomar de liebre a Martín. Nadie tiraba en pista, a excepción de Fabio Quartararo, rodando solo. Y tras un tira y afloja, parados en pista, nadie lograba mejorar los registros del madrileño y el italiano para lograr el pase a Q2. Álex Márquez, aún recuperándose de su lesión, se quedaba en la cuarta plaza y saldrá 14º en las dos carreras del fin de semana.

La Q2 arrancaba con nuevo récord de pista en la primera vuelta lanzada. Primero lo batía Diogo Moreira (1:51.691), y lo bajaba a los pocos segundos por 48 milésimas Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez lograba situarse en las primeras posiciones, pero le quitaban el registro debido a un exceso de límites de pista en la curva 12. Tendría que remar en la segunda tanda.

Una segunda tanda que terminaba siendo un auténtico baile de posiciones. El récord de pista se bajaba más de un segundo y pese a que Márquez lograba un buen tiempo, se veía superado por cinco pilotos y la 'pole' era finalmente para Ai Ogura, con un ritmazo durante todo el fin de semana y que dio un golpe sobre la mesa con un 1:51.139. Dejaba a su estela a 'Diggia', a 0.211. Un fantástico Pecco Bagnaia completó la tercera plaza.

Marco Bezzecchi, líder del campeonato, salvó los muebles en un fin de semana más complejo de lo habitual para Aprilia, al ser 4º. Jorge Martín, quien deberá cumplir una doble long lap el domingo, saldrá 10º. Márquez partirá 5º y Pedro Acosta no pasó de la octava plaza. Los doce clasificados en la Q2, apretados en menos de un segundo. Sin duda, espera un fin de semana apretado en Brno.