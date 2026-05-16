Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Catalunya de MotoGP

La sexta 'pole position' de la temporada 2026 no dejó indiferente a nadie. Y tampoco sorprendió. Pedro Acosta, que cerró la jornada del viernes como piloto más rápido, se apuntó la primera 'pole' esta temporada en el Circuit de Barcelona-Cataluya. De hecho, volvió a conseguir una 'pole' por primera vez desde Japón 2024, cuando consiguió la primera de su trayectoria en MotoGP.

El 'Tiburón de Mazarrón' lideró de principio a fin una sesión marcada por las caídas de los dos pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín. De hecho, el madrileño volvió a irse al suelo en la carrera al Sprint, mientras que el italiano rascó un punto al ser noveno. Ahora les separan dos puntos. Jorge saldrá desde la novena plaza y 'Bezz' desde la 12ª posición.

La sorpresa del día la dio Franco Morbidelli. El piloto italiano, del VR46 de Valentino Rossi, logró colarse en la primera línea de parrilla tras quedarse a 0.233 del 'Tiburón de Mazarrón'. Y eso que tuvo que pasar por la Q1 tras no poder clasificarse directamente en la sesión del viernes. Pero con 15 minutos más que el resto, dio la campanada y se situó en la segunda plaza. No tuvo tanta suerte en la Sprint; tras la salida comenzó a perder posiciones y terminó séptimo.

El mal día de las Aprilia oficiales contrastó con la meritoria cuarta posición de Raúl Fernández, cuarto. Fue la primera moto de Noale para quedarse a 0.385 del mejor registro del '37'.

Se espera una carrera apretada para mañana, puesto que en la clasificación, los 12 pilotos que disputaron la Q2 se encuentran separados por poco más de siete décimas. La carrera al Sprint también dejó un apasionado duelo por el podio, con la victoria abierta entre Álex Márquez y Pedro Acosta hasta el último momento. El domingo, la emoción estará más que servida.