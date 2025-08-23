Así queda la parrilla de salida del GP de Hungría de MotoGP con la octava pole de Marc Márquez

Marc Márquez Alentà consiguió la octava pole position de la temporada de MotoGP en Hungría. En un circuito de nueva creación, que iba a poner a prueba la adaptabilidad de los pilotos, el ocho veces campeón del mundo consiguió el récord del circuito en Balaton Park y se pone en la mejor posición posible para hacer el séptimo doblete consecutivo este fin de semana.

Las sorpresas llegaron pronto en Balaton Park. Ya avisaban los pilotos que este trazado de nueva construcción iba a presentar muchas dificultades para los pilotos; las curvas reviradas, un circuito que confunde a los pilotos, la falta de experiencia previa... fueron factores que pasaron factura a algunos de los favoritos ya en Q1.

Bagnaia no pasa la Q1

La primera tanda de clasificación fue extraordinariamente igualada; del segundo clasificado -Di Giannantonio- al quinto -Bagnaia- solamente hubo cinco milésimas de diferencia. Poco tiempo, pero suficiente para dejar al italiano de Ducati fuera de la pelea por la pole position por primera vez en la temporada. También se perdieron la Q2 pilotos como Binder, Miller o Jorge Martín; el más rápido fue Bezzecchi.

Y llegó la hora de la verdad. Y cuando lo hace, es siempre Marc Márquez quien responde sin fallar. El líder del Mundial marcó el mejor tiempo ya en su primer intento en una tanda que dejó a Pedro Acosta por los suelos. Ya advertían los pilotos de la importancia de tener una buena posición de salida para este fin de semana; Balaton Park se puede convertir en un embudo en la primera curva y conseguir la primera línea es un alivio en este sentido.

Así que dicho y hecho. En su segundo intento, Marc Márquez marcaba el récord del circuito con un 1:36:646. El líder del Mundial sabía que no debía arriesgar consciente de que solamente está en su mano conseguir la novena corona, aunque su espíritu competitivo le llevó a mejorar todavía más su tiempo y marcó un 1:36:518 para aplacar cualquier intento de rebelión a su reinado. La octava de la temporada llegó, como no, con récord incluido.

La nota negativa la protagonizó Álex Márquez, quien acusó el nerviosismo de su moto y no pudo mejorar la undécima posición en Hungría. El menor de los Márquez, además, tendrá que cumplir las tres posiciones de sanción y saldrá desde la decimocuarta plaza en Balaton Park este domingo. Bezzecchi fue el segundo más rápido y Di Giannantonio, el tercero.

Así queda la parrilla de salida del GP de Hungría de MotoGP