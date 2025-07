Así queda la parrilla de salida del GP de Alemania de MotoGP: Marc Márquez vuela sobre la lluvia

Volando sobre la lluvia, Marc Márquez se llevó la pole position en Sachsenring en una nueva lección de pilotaje del de Cervera. El de Ducati exprimió al máximo a su moto sobre mojado para asegurarse su séptima primera posición en la parrilla de salida de la temporada.

La lluvia, como era de esperar, terminó siendo un factor en la clasificación de este sábado en Sachsenring. La Q1 arrancó en condiciones de mojado, aunque con Johann Zarco como claro dominador de la sesión. El francés completó la mejor vuelta seguido de Maverick Viñales, que se quedó a dos décimas que permitieron al piloto de Roses pasar a la segunda sesión junto a los otros diez clasificados.

Las condiciones se volvieron más peligrosas conforme pasaron los segundos y la Q2 llegó con mucha incertidumbre entro los pilotos. Maverick Viñales no tardó en irse a la grava así como otros pilotos que no fueron capaces de dominar sus motos en lluvia. Morbidelli marcó la vuelta más rápida en el primer envite, aunque eso fue antes de que Marc Márquez arrancara su show particular en Sachsenring.

El piloto de Cervera pareció estar en una liga completamente distinta al resto cuando empezó sus vueltas rápidas. Marcó rápidamente el mejor tiempo y empezó a mejorarlo vuelta a vuelta mientras ampliaba distancia con el resto de los mortales. Marc empujó al límite y a punto estuvo de pagarlo caro, especialmente viendo cómo de rápido venían Zarco, Bezzecchi y Morbidelli. El de Ducati evitó una caída inoportuna, volvió a mejorar su tiempo y se llevó una pole bajo la lluvia que reafirma su condición como líder indiscutible de este Mundial.

Por detrás, Álex Márquez acusó su condición física y terminó sexto en la Q2 del GP de Alemania. Peor le fueron las cosas a Pecco Bagnaia, que no se sintió cómodo en ningún momento bajo la lluvia y saldrá desde la undécima posición en la parrilla de salida en Sachsenring.

Así queda la parrilla de salida del GP de Alemania