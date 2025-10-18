Así queda la parrilla de MotoGP para el GP de Australia: Bagnaia sancionado con tres posiciones

El sábado del Gran Premio de Australia de MotoGP confirmó a Marco Bezzecchi como el hombre fuerte de este segundo tramo del campeonato y aumentó los problemas que está sufriendo Pecco Bagnaia después de conseguir el doblete que consiguió en Japón.

El de Ducati se hundió en Indonesia y va camino de repetir resultados. En la sprint finalizó penúltimo, solo por delante de Michele Pirro, sustituto de Marc Márquez, y a más de 30 segundos de Bezzecchi, que se llevó la victoria.

No le fue mucho mejor la clasificación, en la que acabó undécimo, compartiendo cuarta fila de parrilla con Fabio DiGiannantonio y Alex Rins. Una posición que ocupó en la sprint pero que no podrá mantener el domingo tras recibir una sanción. Los comisarios anunciaron que el turinés obstaculizó una vuelta de Bezzecchi durante la Q2, por lo que recibió una penalización. Al tratarse de la primera infracción de este tipo de Pecco durante esta temporada, el castigo se traduce en la pérdida de tres posiciones. De esta manera, Bagnaia partirá el domingo desde la decimocuarta plaza.

Una sanción idéntica recibió el sudafricano Brad Binder por obstaculizar la progresión de Johann Zarco en la curva 7 durante la Q1. Como en el caso de Pecco, Brad deberá retrasar su posición tres puestos, del decimotercero al decimosexto. Un varapalo más para el piloto de KTM que se fue al suelo en la sprint y finalizó el sábado sin puntos en su casillero.

Las sanciones de Pecco y Brad no interferirán en las primeras filas de parrillas. Fabio Quartararo, autor de la pole, partirá este domingo desde la primera posición, acompañado en la primera fila por Marco Bezzecchi y el local Jack Miller.

Cabe recordar que el italiano de Aprilia deberá cumplir este domingo una doble 'long lap' por la acción que acabó con Marc Márquez en el suelo en el pasado Gran Premio de Indonesia.

Tres españoles, tres marcas

La segunda fila será totalmente española y con tres marcas distintas, la Aprilia de Raúl Fernández, la KTM de Pedro Acosta y la Ducati de Àlex Márquez. La del piloto de Cervera será la Ducati mejor situada en la parrilla, con la de su compañero Fermín Aldeguer como siguiente mejor clasificada, en la séptima posición.

Destacable también la actuación de Pol Espargaró quien sustituye en este Gran Premio a Maverick Viñales en KTM. El catalán firmó el octavo mejor puesto, por delante de la Honda de Luca Marini, noveno clasificado.

Cerrando el grupo estarán Enea Bastinini (KTM), Somkiat Chantra (Honda) y Michele Pirro (Ducati).