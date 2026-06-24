Así queda la parrilla de MotoGP 2027: mercado, fichajes y pilotos confirmados

La 'silly season' 2027 ha arrancado de forma oficial. Firmado el 'Pacto de la Concordia' los equipos tienen luz verde para hacer sus anuncios y conformar una parrilla que cambiará casi por completo para el próximo curso.

La primera en mover ficha ha sido Ducati, que en dos días ha dado forma a su alineación. Lo primero era la primero y pasaba por confirmar la continuidad de Marc Márquez hasta 2028, antes de anunciar la salida de Pecco Bagnaia y el fichaje de Pedro Acosta procedente de KTM para las dos próximas temporadas.

Con estos tres movimientos empiezan a aclararse algunas de las fichas de la parrilla de la próxima temporada y se cierra la alineación del que es el vigente campeón, el Ducati de fábrica, con un tándem español: la veteranía de Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo; y la juventud de Pedro Acosta.

La dupla de Ducati se une a los dos únicos confirmados hasta el momento: Marco Bezzecchi, jefe de filas de Aprilia y Johann Zarco, con el LCR Honda.

Parrilla 2027 / MotoGP

Bezzecchi, actual líder del Mundial, fue el primero en firmar su renovación, con un particular evento justo antes de que se iniciara la temporada. Aprilia organizó un boda para enlazar al italiano con su moto en un acto simbólico. Firmaba un contrato multianual, aunque el propio italiano precisó que en principio el contrato tendrá dos años de vigencia.

Johann Zarco, que se encuentra en pleno proceso de recuperación tras su grave caída en el GP de Catalunya, tiene contrato con el LCR Honda hasta el final de la temporada 2027. El piloto francés renovó en 2025 por dos años adicionales con HRC, convirtiéndose en el primer piloto en asegurar su plaza para la nueva era de reglamentación técnica que comienza ese año.

Próximos movimientos

Con el pistoletazo de salida dado por Ducati, en los próximos días se irán haciendo oficiales el resto de movimientos. Aprilia no debería tardar en anunciar el fichaje de Pecco Bagnaia, lo que a su vez daría paso a la baja de Jorge Martín en Aprilia. El madrileño recalará en Yamaha, para ocupar el puesto de Fabio Quartararo, quien pasará al Honda HRC en el lugar de Luca Marini o Joan Mir.

En la alineación del Honda oficial, el francés podría estar acompañado por el rookie Diogo Moreira, actualmente en el LCR. En cualquier caso, el brasileño continuará en la disciplina de la marca nipona. Por otro lado, el japonés Ai Ogura dejará el TrackHouse para completar con Martín la alineación del equipo Yamaha de fábrica.

Por otro lado, KTM, con Pedro Acosta ya oficial en Ducati, podría anunciar la llegada del nuevo fichaje, Àlez Márquez, quien dejaría la disciplina del Gresini Racing, igual que su compañero en la estructura de Nadia Padovani, Fermín Aldeguer.

El murciano será confirmado como piloto del VR46, aunque se desconoce quién será su compañero, teniendo en cuenta que Fabio Di Giannantoniodejará el equipo y que Franco Morbidelli podría no continuar en el campeonato.

Los posibles cambios en la parrilla / Marc Creus

Incógnitas por determinar

En Gresini, ya han movido ficha llamando a la puerta de otro talento de Moto2, Daniel Holgado y podrían recuperar a Enea Bastianini o incorporar a Mir. Bastianini aparece también en las quinielas para ocupar un asiento en el TrackHouse junto a Raúl Fernández, aunque el madrileño no ha sido confirmado.

Raúl Fernández, piloto del TrackHouse / EFE

En Pramac Yamaha apuestan por la estabilidad y todo apunta a que continuarán con su actual dupla, formada por Toprak Razgatlioglu y Jack Miller, aunque el australiano podría ser sutituido por el español Izan Guevara, que daría el salto desde la categoría intermedia.

En el KTM Tech3, tras la llegada del grupo inversor que lidera Guenter Steiner, podrían cambiar de fabricante (KTM) y convertirse en clientes de Honda, lo que permitiría a Luca Marini seguir vinculado al constructor japonés. La otra opción para el italiano estaría en el VR46 para el que también suena Nicolò Bulega.