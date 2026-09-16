Así queda la parrilla de MotoGP 2027: todo confirmado, solo una incógnita

La parrilla de MotoGP para 2027 ya está cerrada. Tras unas intensas semanas de confirmaciones, bajas y traslados, el fichaje de Senna Agius por el KTM Tech 3 pone fin a una intensa 'silly season' que dará paso a una alineación radicalmente distinta a la de este 2026.

Apenas unos pocos pilotos mantendrán su posición respecto a este año, mientras que el resto cambiarán de colores y estructuras. En el primer grupo se encuentran Marc Márquez, que continuará lideranto el proyecto en el Ducati de fábrica; y Marco Bezzecchi, que seguirá al frente de Aprilia. Ambos tendrán nuevos compañeros: Pedro Acosta, que cambia el KTM oficial por el rojo de la fábrica de Borgo Panigale; y Pecco Bagnaia, que deja Ducati para enrolarse en Aprilia.

Entre los que se mantienen en su equipo actual se encuentra también Raúl Fernández, recientemente renovado con el TrackHouse. Lo que sí cambiará es su compañero, que dejará de ser Ai Ogura y pasará a ser Enea Bastianini, procedente del KTM Tech 3. El japonés formará parte del equipo oficial de Yamaha junto a Jorge Martín que, tras dos temporadas, deja Aprilia y empieza nueva aventura con la marca japonesa.

Toprak Razgatlioglu continuará en el Pramac aunque con nuevo compañero, Izan Guevara, que llega desde Moto 2, mientras que el actual compañero del piloto turco, Jack Miller, pondrá punto final a su carrera en la categoría reina.

El último de los que se mantendrá en su puesto actual, el LCR Honda, es el francés Johann Zarco. Lo que por el momento se desconoce es quién será su compañero, ya que Honda todavía no ha desvelado como colocará a Diogo Moreira y David Alonso.

Proyectos renovados

Cambia por completo la formación del Gresini Racing que estará compuesta por Joan Mir y Dani Holgado. También el VR46, que contará con el murciano Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega.

En KTM las novedades llegan en los cuatro manillares, con Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio en el equipo de fábrica y Luca Marini y Senna Agius en el KTM Tech3.

La temporada 2027 contará con varios debutantes, varios de ellos españoles. En total serán cinco rookies en la parrilla: Daniel Holgado, Izan Guevara, David Alonso, Senna Agius y Nicolò Bulega.