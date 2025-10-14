Así queda la parrilla de MotoGP 2026: todos contra Marc Márquez

Incógnita resuelta. Aunque en realidad era un secreto a voces. Diogo Moreira será piloto de MotoGP la próxima temporada tras hacerse oficial en la jornada de este martes que sustituirá a Somkiat Chantra en el equipo satélite de Honda, el LCR. Con este movimiento, se da por cerrada la parrilla de cara a 2026, que ha tenido muy pocos cambios, algo que se espera que sea muy distinto para 2027, en el que la gran mayoría de pilotos terminan sus contratos.

La confirmación llegó en forma de un escueto comunicado compartido a través de las redes sociales del equipo dirigido por Lucio Cecchinello. "Diogo Moreira se unirá al equipo Honda LCR para la temporada 2026. Tras una actuación destacada en Moto2, donde fue nombrado 'Rookie del año en 2024', el brasileño llega con un palmarés impresionante. ¡Una estrella emergente lista para dejar huella en la máxima categoría!", dijo el equipo a través de las redes sociales.

Por su parte, el piloto se mostró feliz de tener la oportunidad de debutar en la categoría reina del motociclismo. "Unirme al Campeonato del Mundo de MotoGP con Honda LCR es un sueño hecho realidad. Quiero dar las gracias a Honda y al equipo por creer en mí y darme esta increíble oportunidad. Estoy emocionado por aprender, crecer y luchar por conseguir buenos resultados en la máxima categoría del motociclismo", expresó el brasileño.

Una promesa

Moreira será el único 'rookie' proveniente de la parrilla de Moto2. En su paso por categorías inferiores ha cosechado buenos resultados. Aterrizó en 2022 en Moto3 y logró una victoria, tres podios y dos pole positions durante las dos temporadas que militó en la categoría.

Durante su paso por Moto2, ha sido uno de los pilotos más destacados. El curso pasado se impuso al resto de novatos llevándose el título de 'mejor rookie', y este curso ha ganado hasta en tres ocasiones: en Assen (Países Bajos), el Red Bull Ring (Austria) y Mandalika (Indonesia). Por otro lado, se ha subido en el podio en otras cuatro ocasiones.

Estos resultados, junto a algún que otro error del actual líder del campeonato, Manuel González, han hecho que el brasileño se plante en el trazado de Phillip Island (Australia), a tan solo 9 puntos del español. Por lo tanto, no es tarde para despedirse de la categoría como campeón antes de subir a MotoGP.

Un bicampeón de Superbikes

El movimiento de Moreira se suma al de Toprak Razgatlioglu. Fue el pasado mes de junio cuando se supo que el piloto turco, dos veces Campeón del Mundo de WorldSBK, ficharía por Pramac Racing de cara a 2026. Por aquel entonces, la gran incógnita fue a cuál de los dos pilotos de la escudería iba a sustituir: Jack Miller o Miguel Oliveira.

Tras unos meses de arduas negociaciones, fue hace apenas un par de semanas cuando se anunció que el portugués había firmado un contrato con BMW para sustituir a Michael van der Mark en WorldSBK y que, por lo tanto, Miller seguiría en el equipo. El piloto turco se encuentra aún luchando por el título en Superbikes, donde aventaja a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) con 38 puntos, a falta de la cita final en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que se celebrará este fin de semana.

En lo que va de temporada, el turco ha cosechado 6 poles, 29 podios y 21 victorias en 33 carreras disputadas. Sus resultados han generado una gran expectación de cara a su debut en la categoría reina del motociclismo mundial.

Así ha quedado la parrilla de MotoGP para 2026 / Marc Creus

El resto de la parrilla, sin cambios

Más allá de estos dos cambios en los equipos satélites de las marcas niponas, no ha habido cambios en el resto de la parrilla. Se espera que los cambios más importantes se produzcan en la temporada 2027, en la que gran parte de los pilotos terminan sus contratos. Entre ellos, Marc Márquez, quien salvo sorpresa tiene una plaza bien asegurada en el equipo oficial de Ducati. 2027 será también un curso importante por el cambio de reglamento de la categoría reina, en el que las motos reducirán su cilindrada a 850cc, la aerodinámica se verá limitada y desaparecerán los dispositivos de altura, un elemento clave en las últimas temporadas.