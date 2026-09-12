Así queda la parrilla para el Gran Premio de San Marino de MotoGP

Imparable. Así se siente Marco Bezzecchi en Misano, su circuito de casa, el trazado que se conoce casi con los ojos cerrados. El piloto italiano logró la cuarta 'pole' del curso, segunda consecutiva, al lograr un registro de 1:29.982 y batir el récord de pista de Pecco Bagnaia en 2024. Dejó a Marc Márquez y a Fermín Aldeguer tras él.

Pecco Bagnaia comenzaba la sesión con mucho ímpetu. El piloto turinés quería mejorar el desastre de la jornada del viernes, cuando terminó la Práctica en 19ª plaza. Y es que las sensaciones no le acompañaron en el primer día de acción en pista.

Confesaba el compañero de box de Marc Márquez que cada vez que intentaba apretar para mejorar el registro tenía una gran falta de sensaciones. Una pena, teniendo en cuenta que corre en casa y en un trazado que conoce muy bien, puesto que la Academia de Valentino Rossi se encuentra a pocos kilómetros del trazado sanmarinense.

Apretó en Q1 y puso el primer mejor registro sobre la mesa, con un 1:31.161. Pero en seguida aparecía Raúl Fernández para rebajar su mejor registro en 0.381. A punto estuvo el '25' de irse al suelo en la curva 1, pero protagonizó una auténtica salvada.

Pecco comenzó a caer posiciones cuando Fabio Quartararo y Fermín Aldeguer comenzaron a mejorar... y no pudo lograr uno de los dos billetes que daban el paso a Q2. Los lograron Raúl y Aldeguer. Y el turinés se condenaba a salir décimocuarto en carrera.

La hora de la verdad comenzaba con Àlex Márquez dando el primer golpe sobre la mesa. El catalán marcaba un registro de 1:30.733. Lo hizo antes de irse al suelo en la curva 8, una de las pocas a izquierdas, tras perder el tren delantero. Y no sería la última, puesto que en los últimos compases de la sesión también se fue al suelo y no pudo pasar de la novena plaza en parrilla.

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Así queda la parrilla para el GP de San Marino Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:29.982 Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.198 Fermín Aldeguer (ESP/Gresini) a 0.368 Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46) a 0.404 Jorge Martín (ESP/Aprilia) a 0.587 Luca Marini (ITA/Honda) a 0.627 Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.658 Franco Morbidelli (ITA/VR46) a 0.661 Álex Márquez (ESP/Gresini) a 0.714 Raúl Fernández (ESP/Trackhouse) a 0.871 Johann Zarco (FRA/LCR) a 0.905 Pol Espargaró (ESP/Tech3) a 1.198 Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) Francesco 'Pecco' Bagnaia (ITA/Ducati) Diogo Moreira (BRA/LCR) Enea Bastianini (ITA/Tech3) Joan Mir (ESP/Honda) Jack Miller (AUS/Pramac) Brad Binder (RSA/KTM) Álex Rins (ESP/Yamaha) Toprak Razgatlıoğlu (TUR/Pramac)

Comenzaron a activarse los pilotos de Aprilia y también Marc Márquez, quien se colocaba primero. Pero Bezzecchi tenía otros planes y puso el 1:29.982 sobre la mesa, récord de pista. Intentaron muchos arrebatarle el tiempo. Marc, Aldeguer, Diggia... pero el italiano se iba al suelo y ninguno de los dos españoles pudo hacerle frente. Por lo tanto, el italiano saldrá en 'pole' con Márquez, nueve veces vencedor aquí, escoltándole. Aldeguer completará la primera línea.