MotoGP
Así queda la parrilla para el Gran Premio de Aragón de MotoGP
Marco Bezzecchi saldrá primero en el trazado talismán de Marc Márquez; el '93' partirá segundo y su hermano menor, Àlex, tercero
La clasificación de MotoGP en MotorLand Aragón fue una auténtica locura, con récord de pista incluido y una igualdad máxima. Marco Bezzecchi se llevó la pole con un espectacular 1:44.962, pulverizando el registro que él mismo había establecido el viernes. Ni siquiera Marc Márquez, gran dominador histórico del trazado, pudo con el italiano.
La Q1 ya comenzó con tiempos muy competitivos. Pero no iban a ser, ni de lejos, lo competitivos que fueron los de Q2. Luca Marini marcó la primera referencia, aunque pronto Pecco Bagnaia y Diogo Moreira tomaron el protagonismo. El brasileño, que conoce muy bien el circuito por la cantidad de entrenamientos que ha realizado allí, llegó a ponerse líder y mostró un ritmo muy fuerte. Sin embargo, en su segundo intento sufrió una caída en la curva 2. Aun así, pudo clasificarse para la Q2, mientras Bagnaia terminó primero de la sesión con un 1:45.820, apenas 21 milésimas por delante de Moreira.
La Q2 arrancó todavía más fuerte. En su segunda vuelta lanzada, Marc Márquez marcó un 1:45.136, destrozando el récord de MotorLand que Bezzecchi había establecido el día anterior (1:45.455). Pero la respuesta del italiano fue inmediata: rebajó el tiempo de Marc en 152 milésimas y, posteriormente, volvió a mejorar hasta detener el crono en 1:44.962.
A falta de pocos minutos, los pilotos entraron en boxes para montar neumáticos nuevos y afrontar el definitivo 'time attack'. La tensión aumentó cuando Pedro Acosta se fue al suelo en las curvas 8 y 9 a falta de un minuto y medio. El murciano salió por su propio pie, pero ya no pudo mejorar su tiempo.
Así queda la parrilla
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:44.962
2. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.089
3. Álex Márquez (ESP/Gresini) a 0.299
4. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse) a 0.413
5. Jorge Martín (ESP/Aprilia) a 0.474
6. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.593
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46) a 0.653
8. Francesco 'Pecco' Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.709
9. Johann Zarco (FRA/LCR) a 0.821
10. Diogo Moreira (BRA/LCR) a 0.840
11. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini) a 0.930
12. Franco Morbidelli (ITA/VR46) a 0.957
13. Jack Miller (AUS/Pramac)
14. Brad Binder (RSA/KTM)
15. Joan Mir (ESP/Honda)
16. Enea Bastianini (ITA/Tech3)
17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
18. Luca Marini (ITA/Honda)
19. Álex Rins (ESP/Yamaha)
20. Pol Espargaró (ESP/Tech3)
21. Toprak Razgatlıoğlu (TUR/Pramac)
22. Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse)
En el último intento, Marc Márquez trató de recuperar la pole, pero cometió algunos errores y no pudo superar a un Bezzecchi imparable. El piloto de Ducati saldrá segundo, a solo 89 milésimas, mientras Àlex Márquez partirá tercero, a dos décimas del italiano. Así, los hermanos Márquez acompañarán a Bezzecchi en la primera fila.
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
- Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
- ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
- El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
- El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
- Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça
- Flick se rinde a Espart: 'Me sorprende que juegue así de lateral izquierdo