Así queda la parrilla para el Gran Premio de Aragón de MotoGP

La clasificación de MotoGP en MotorLand Aragón fue una auténtica locura, con récord de pista incluido y una igualdad máxima. Marco Bezzecchi se llevó la pole con un espectacular 1:44.962, pulverizando el registro que él mismo había establecido el viernes. Ni siquiera Marc Márquez, gran dominador histórico del trazado, pudo con el italiano.

La Q1 ya comenzó con tiempos muy competitivos. Pero no iban a ser, ni de lejos, lo competitivos que fueron los de Q2. Luca Marini marcó la primera referencia, aunque pronto Pecco Bagnaia y Diogo Moreira tomaron el protagonismo. El brasileño, que conoce muy bien el circuito por la cantidad de entrenamientos que ha realizado allí, llegó a ponerse líder y mostró un ritmo muy fuerte. Sin embargo, en su segundo intento sufrió una caída en la curva 2. Aun así, pudo clasificarse para la Q2, mientras Bagnaia terminó primero de la sesión con un 1:45.820, apenas 21 milésimas por delante de Moreira.

La Q2 arrancó todavía más fuerte. En su segunda vuelta lanzada, Marc Márquez marcó un 1:45.136, destrozando el récord de MotorLand que Bezzecchi había establecido el día anterior (1:45.455). Pero la respuesta del italiano fue inmediata: rebajó el tiempo de Marc en 152 milésimas y, posteriormente, volvió a mejorar hasta detener el crono en 1:44.962.

A falta de pocos minutos, los pilotos entraron en boxes para montar neumáticos nuevos y afrontar el definitivo 'time attack'. La tensión aumentó cuando Pedro Acosta se fue al suelo en las curvas 8 y 9 a falta de un minuto y medio. El murciano salió por su propio pie, pero ya no pudo mejorar su tiempo.

Así queda la parrilla 1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:44.962 2. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.089 3. Álex Márquez (ESP/Gresini) a 0.299 4. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse) a 0.413 5. Jorge Martín (ESP/Aprilia) a 0.474 6. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.593 7. Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46) a 0.653 8. Francesco 'Pecco' Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.709 9. Johann Zarco (FRA/LCR) a 0.821 10. Diogo Moreira (BRA/LCR) a 0.840 11. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini) a 0.930 12. Franco Morbidelli (ITA/VR46) a 0.957 13. Jack Miller (AUS/Pramac) 14. Brad Binder (RSA/KTM) 15. Joan Mir (ESP/Honda) 16. Enea Bastianini (ITA/Tech3) 17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 18. Luca Marini (ITA/Honda) 19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 20. Pol Espargaró (ESP/Tech3) 21. Toprak Razgatlıoğlu (TUR/Pramac) 22. Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse)

En el último intento, Marc Márquez trató de recuperar la pole, pero cometió algunos errores y no pudo superar a un Bezzecchi imparable. El piloto de Ducati saldrá segundo, a solo 89 milésimas, mientras Àlex Márquez partirá tercero, a dos décimas del italiano. Así, los hermanos Márquez acompañarán a Bezzecchi en la primera fila.